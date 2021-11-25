【JUPAS】港大推全港首個生物訊息學理學士　冀培訓專才成為引領行業的領袖

▲ （左）香港大學理學士（生物訊息學）課程統籌聯席主任何永基博士 。 （右）香港大學理學士（生物訊息學）課程統籌聯席主任黃永瀚博士。（陳靜儀攝）

現時全球正邁向大數據時代，各行各業對擁有大數據和數碼科技知識和技能的人才需求激增。香港大學李嘉誠醫學院於2022/23學年開辦本港首個「生物訊息學理學士」課程，首年計劃招生15人，冀培訓本地生物信息學專才，成為引領行業的精英、領袖。

▲ 何永基指收生方面目標透過大學聯招錄取一半以上的學生。（陳靜儀攝）

港大理學士（生物訊息學）課程統籌聯席主任何永基表示，近年各地對生物訊息學、醫療數據分析專才求才若渴，惟亞太地區開辨相關學士課程的院校不多，在外國不少院校要到碩士才有相關課程選擇。何永基指，現時行業上主要是在生物醫學、計算機科學、統計學再尋人才去培養，他認為更理想的情況有一個完全、完整的本科課程去培訓相關人才。

生物訊息學在醫療上可多方面運用，這兩年最為大眾熟知可能是疫情間多次使用的基因排序技術。他補充基因排序並非只是使用機器去運作，當中涉及基因組學、流行病學及大數據等，人員需要有處理數據的能力及足夠的醫學知識去分析。甚至大眾能以智能電話、手錶取得自己的一些身體數據，一些治療癌症的標靶藥研究，都與生物訊息學息息相關。

▲ 黃永瀚指想先試行小班教學，認為可以更接近同學，在培訓及訓練較有效。（陳靜儀攝）

故此，港大開辦的生物訊息學由醫學院、理學院及工程學院合辦，著重生物醫學元素，比現有生物醫學課程，涉及更多數據分析。港大理學士（生物訊息學）課程統籌聯席主任黃永瀚表示，學生除學習生物醫學外，還須修讀數學、統計學及計算機科學。為了讓學生能融會貫通跨學科的知識，課程會有錨定學科採取案例式學習鞏固知識，亦有不同的選修讓學生隨自己興趣去選擇。在學期間，學生有機會到本地及國際研究實驗室實習，於四年級時須在導師的指導下進行為期一年的深入研究專案。

在出路方面，黃永瀚指畢業生不單止可以繼續在大學做研究，更可以到商業、醫療應用上發展。在香港主要的發展可加入科研機構、基因研究行業等，例如由食物及衞生局成立的香港基因組中心、醫院管理局關於標靶藥的研發、香港科學園亦有愈來愈多初創公司研究生物科技，甚至可到海外藥廠發展。

何永基補充，據他所知現時行業需求遠高於現有的人才，各機構長期都在招聘人手，他估計需求更會有上升的趨勢。他又指生物訊息學的畢業生起薪點絕對不會比生物醫學或生物化驗為低。

對於第一年只計劃招生15人，黃永瀚解釋因課程剛開辦，內容都較為新，想先試行小班教學，認為可以更接近同學，在培訓及訓練較有效，更希望培訓本地的行業領袖、精英。被問到什麼性格的學生會較合適，他指要對數學、電腦及大數據有興趣，想在醫學上有作為。

何永基指，收生會按每年的情況調整，現時目標是透過大學聯招錄取一半以上的學生，不過仍要視乎實際收生情況而訂。

經聯招入學方面，申請者須經過面試，以中學文憑試最佳6科成績去計算，其中一科選修科須為生物或化學。英文及數學最低要考獲第4級；中文及選修科最低要有第3級，通識科最低要求則為第2級，同時實行加分制，第5級換算為5.5分，5*有7分，5**等於8.5分。

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記者：李榮忠