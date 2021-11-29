疫情下「閱」讀愈起勁！「兒童及青少年閱讀計劃」得獎者的閱讀體驗

閱讀為我們補充日常生活中的養分，亦不斷擴闊我們知識的瀚海邊界。深受學生、家長和學校支持的「兒童及青少年閱讀計劃」，鼓勵大家不論在校或家中均培養良好而持續的閱讀習慣。



由康樂及文化事務署香港公共圖書館主辦的「兒童及青少年閱讀計劃」於十一月二十日在香港中央圖書館舉行2020/21年度的證書頒發儀式，部分獲獎學生分享過去一年的閱讀得著與樂趣，例如計劃幫助他們提升語文能力，以及增進課堂以外的知識；亦有學校代表分享校內推動閱讀風氣的成效，包括紙本書籍及電子書的應用、家校合作等等。

▲ 嘉賓與得獎者和學校代表在證書頒發儀式上合照

得獎者感言與體驗



「兒童及青少年閱讀計劃」分為四個組別，包括家庭組、高小組、初中組和高中組。各參加者可利用閱讀紀錄冊記錄閱書數量，也可以遞交閱讀報告、參與月會，爭取「閱讀超新星」及「樂讀小菁英」等閱讀獎勵；此外，參加者透過「我的悅讀分享」及「月月讀書樂」，可與同儕推薦好書，互相交流閱書心得。計劃志在鼓勵兒童及青少年提升閱讀興趣，透過閱讀擴闊眼界和學識，從而學習與他人分享所得。

▲ 閱讀超新星（家庭組）／黃天揚 ／8歲

閱讀《三國演義》，令我認識了好丞相諸葛亮，他不但對劉備忠心耿耿，從草船借箭一事中更見他的足智多謀。諸葛亮的故事啟發了我做事應多用腦袋去思考，做人亦要堅持到底，因此我現在每個月都會堅持完成兩篇閱讀報告。計劃亦鼓勵我多閱讀、寫作、分享，以及推薦更多好書給身邊的朋友。

▲ 閱讀超新星 (高小組)／黃穎琳 ／12歲

一本好書，能夠讓我跟同學、家人打開無數的話匣子。何紫的《童年的我•少年的我》最令我印象深刻，書中以生動文字及黑白照片記錄香港戰後的社會面貌。當時人們的生活雖艱苦簡樸，但卻過得很快樂，教我學會珍惜及感恩所擁有的當下。此外，書中描寫的故事亦教我想起公公婆婆常說的俗語，例如「塞豆窿」、「藤條炆豬肉」等，讓我回味與家人共處的時光。

▲ 樂讀小菁英／馮子朗 ／10歲

閱讀計劃不但幫我學到課外知識，提升語文能力，更讓我接觸多了小說作品，例如《西遊記》及《天龍八部》，這些作品的情節相當特別，節奏也很明快。此外，有一次「月月讀書樂」月會的主題是探險，播放了一些電影預告片，其中有一段來自漫畫《丁丁歷險記》，讓喜愛繪本和卡通的我留下了深刻印象，我在月會上與其他小朋友一同學習亦很開心！

▲ 樂讀小菁英／穆思瀚／9歲

今年多讀了關於寫作的實用書、故事書及歷史書，其中在《十萬個為甚麼》和《給孩子的萬物大百科》中更讓我認識到古埃及木乃伊的歷史、構造及製作步驟；而透過不同歷史人物的故事則教會我做事要冷靜，不應胡亂發脾氣，亦不能馬虎。「月月讀書樂」豐富了我對太空的知識，加倍認識月球、火箭等航空元素。每次閱讀後，我更會以日記形式寫下對書籍的感想。

▲ 「最積極推動閱讀學校」獎及「最積極推動參與學校」獎／聖公會仁立小學／楊詠雅老師

為幫助同學培養閱讀習慣，建立良好的資訊素養及閱讀風氣，老師會於小息時間在圖書館為同學講故事，亦鼓勵同學互相推薦心目中的好書。另隨着網上資源及電子書的增加，學校亦會指導學生如何選擇及過濾網上資訊，汲取可靠而正確的知識。種種閱讀計劃活動令學校整體的閱讀氣氛變得濃厚。我們喜見不僅是學生，甚至是老師及家長也互相影響，變得喜愛閱讀！

▲ 「最積極推動閱讀學校」獎及「最積極推動參與學校」獎／香港浸信會聯會小學／陳秀婷老師

本校參與閱讀計劃多年，其中閱讀記錄冊有助同學記錄閱書數量及書目，讓同學明確訂立閱書的目標及方向，再配合學校的早讀時光、書籍展覽及圖書閣等，幫助同學培養良好的閱讀習慣。我們亦會因應不同年級，精選推介30本涵蓋故事和知識類的書單，讓同學作為圖書課以外的延伸閱讀。校方亦鼓勵學生錄製影片向同輩推薦書籍，另有家長義工團隊定期到校為學生講故事，透過不同形式提升閱讀興趣。



網址：http://www.hkpl.gov.hk/rp



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