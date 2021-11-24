【電子煙】衞生署停售2款含未標示尼古丁電子煙液體　拘41歲男子涉非法管有毒藥

▲ 衞生署今日（24日）呼籲市民切勿購買或吸食兩款含有未標示尼古丁成分並用於電子煙的液體產品。（政府新聞處提供）

衞生署今日（24日）呼籲市民切勿購買或吸食兩款含有未標示尼古丁成分並用於電子煙的液體產品。

署方在市場監測期間，於荃灣一間零售店購得2款分別名為「Black Note forte」及「Black Note sonata」的產品樣本作化驗。政府化驗所的化驗結果顯示樣本含有尼古丁，屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥。

衞生署今日與警方對該零售店採取行動。行動中，一名41歲男子涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。

衞生署呼籲，已購買上述產品的市民應立即停止使用。若有懷疑或使用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。他們可於辦公時間內，將產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

根據《條例》，含尼古丁的電子煙產品屬藥劑製品，必須先向香港藥劑業及毒藥管理局註冊才可在香港售賣。此外，第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，每項罪行的最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。

最新影片：【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？ 中大醫生拆解斜視徵狀



TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津