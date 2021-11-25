【聖誕大餐】Tea WG以茶入饌5道菜式聖誕套餐 必試香焗鱈魚早鳥優惠每位$588

提供超過800款散裝茶的Tea WG，聖誕節推期間限定2021聖誕套餐，以茶入饌的五道菜餐目，首先將聖誕紅茶 (Red Christmas Tea) 注入白葡萄氣泡雞尾酒，而聖誕饗宴的頭盤為北海道帶子紅菜頭沙律配以抹茶 (Matcha) 。

帶微微苦澀的抹茶(Matcha) 帶出新鮮北海道帶子鮮甜，配以瑞可塔芝士、海葡萄及鵪鶉蛋沙律享用，接下來是無麩質的白松露羊肚菌栗子湯，以Tea WG聖誕白茶 (White Christmas Tea) 製作的茶香泡沫作點綴。

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以煙燻伯爵茶 (Smoky Earl Grey) 海鮮湯煮成的日本鮟鱇魚肝意大利燴飯，是饗宴中的首道菜式，海鮮湯的鮮味搭配澳洲士多啤梨水果香氣，配以日本鮟鱇魚肝、火炙左口魚及意大利陳醋。

接下來的主菜菜式選擇包括日本大豆醬油醃製的香焗鱈魚，配上新鮮蜆肉及白菜，佐以大吉嶺茶及杏鮑菇的高湯；肉食愛好者或可選擇西冷牛排，配搭南瓜蓉和西西里島燉菜。點上以Tea WG聖誕喜悅之茶 (Noel! Noel! Tea) 特製的法國海鹽牛油，肉類的鹹香馥郁與清甜的蔬菜相當配合。

甜品方面，法式蛋白霜杏仁海綿蛋以輕巧香脆的蛋白霜，置於法式杏仁海綿蛋糕之上，內藏士多啤梨雪葩及銀月綠茶 (Silver Moon Tea) 雪葩，唧上意大利軟芝士忌廉作裝飾，並配以新鮮莓果及士多啤梨醬，為聖誕餐畫上句號。

Tea WG 2021聖誕佳節饗宴將於2021年12月24 至25日在Tea WG又一城和國際金融中心沙龍及精品店限量供應，定價為每位HK$688，分兩個時段（晚上6時正至7時45分及晚上8時正至9時45分）供應。

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即日起至2021年12月14日期間預約平安夜（2021年12月24日）晚上6時正至7時45分之時段，即可享有早鳥優惠價每位HK$588。所有訂座均需繳付HK$200按金以作確認。

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