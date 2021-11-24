【上呼吸道感染】馬鞍山崇真會美善幼稚園爆感染　涉20名學童

▲ 崇真會美善幼稚園（馬鞍山）爆發上呼吸道感染，個案涉20名學童。 （資料圖片）

崇真會美善幼稚園（馬鞍山）爆發上呼吸道感染。衞生署衞生防護中心今日（24日）表示，個案涉及20名學童，包括12男8女，年齡介乎3至5歲。他們自11月18日起先後出現咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中16名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。

署方表示，衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校已於11月18日被納入強制檢測公告，以排除感染2019冠狀病毒的可能性。該校已停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

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記者：黃穎津