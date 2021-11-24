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【過渡性房屋】團體擬在佐敦提供20多間過渡性房屋　首批明年第二季推出

政治 19:12 2021/11/24

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廣東道十街業主及商戶聯會主席梁恆邦（中）表示，會繼續物色更多單位參與項目，期望計劃能舒緩公屋輪候冊壓力。（胡偉明攝）

中央早前提出，香港要在2049年前「告別劏房」，增加過渡性房屋供應成為其中一個可行方案。有團體計劃在佐敦一帶提供20多間過渡性房屋，協助特定年輕基層家庭改善住屋條件。

廣東道十街業主及商戶聯會、新思維社會服務協會和亞太創建機遇委員會，推出名為「Veron」的過渡性房屋項目，計劃在明年第二季起，陸續提供不少於25個雙人過渡性房屋單位，面積介乎220至350平方呎，設有獨立洗手間、冷氣機等，並會提供Wi-Fi服務。

團體會按單位面積、樓層和座向等因素釐訂租金，月租介乎5500元至6800元不等。團體今日開放參觀的單位，面積是項目中最大的約350呎，收最貴的6800元，但仍較同區市價低40%至50%。

聯會主席梁恆邦表示，會繼續物色更多單位參與項目，期望計劃能改善輪候公屋家庭人均居住空間及質素，舒緩公屋輪候冊壓力，同時協助舊樓業主維修並達致法例要求。

第一期2個單位位處廣東道舊式唐樓，將於下月20日起接受申請，預計明年第二季入伙。合資格申請的2人家庭，必須現居劏房並輪候公屋至少2年，或有迫切住屋需要，其中1人必須有全職工作，2人平均年齡不多於32歲。而第二期20個單位，則於明年中接受申請，預計明年第四季入伙。

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記者：胡偉明

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