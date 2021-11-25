【校長專訪】勵志會陳鄭潔雲幼稚園推繪本教學　斥資建特別室學生邊學邊玩

▲ 勵志會陳鄭潔雲幼稚園推行繪本教學。（馮漢柱攝）

位於柴灣翠灣邨勵志會陳鄭潔雲幼稚園數年前迎來新校長黃玉卿，她於幼兒教育界打滾多年，更是繪本的愛好者，每年書展都會到場蒐羅有趣書籍。而她對繪本的熱愛，亦啟發她於任教的幼稚園推行繪本教育，設置了特別室「繪本探知館」。黃玉卿認為，對孩子來說，最有趣的莫過於聽故事，而天馬行空的繪本就可以帶學生探索世界，為他們增進生活經驗。

沒有小朋友不喜歡聽故事，幼兒教學本來亦是借題發揮，只要有一個好點子，就可以無限擴大，帶着學生一邊玩一邊學習。

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黃玉卿自2018年上任校長，即開始於該校推廣繪本教學。她認為，學生喜歡聽故事，而透過故事，可以伸延出不同幼兒的學習重點，包括語文、科學、顏色等，以好玩、令人投入方法學習。學校每學年會有8個故事主題，老師會「借題發揮」，透過繪本內容延伸至不同教學活動，如美勞手工、科學實驗等。

該校幼兒班學生正學習一本名叫《我的氣球呢？》繪本，故事中的小女孩拿着不同顏色的氣球，卻被風吹走而感失落，老師就鼓勵學生安慰小女孩，並借題帶領他們做科學實驗。老師教導小朋友掏爛檸檬，加上梳打粉、洗手液及色素，造成泡沫湧出，就如火山爆發，以此有趣的實驗「逗笑」故事中主角。過程中，小朋友認識到不同顏色，亦可接觸到如何安慰別人的社交技巧。

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黃玉卿說，每本繪本教學課程橫跨數星期，當學生一直接觸到故事主角，感覺就像成為了他們的朋友，

小朋友很喜歡有同伴，透過故事主人翁的經歷，他們可以一起經歷起承轉接，主角開心、小朋友就開心，從中就可以建立同理心。

黃玉卿認為，繪本教學法的特別之處，在於其獨特性，「現成教材套都是出版商已設置好所有內容，教師就要跟着篇幅走，但繪本教學可以由老師自行發揮，同一本書都可有不同切入點。」例如一本有關七兄弟一起解決難題的繪本，除了老生常談的「團結就是力量」外，老師就想到要介紹書中母親的懷孕過程，又延伸至不同動物的懷孕過程，灌輸生命教育。

另一個有趣的教學例子，是一本名為《大狗醫生》的繪本，學生會接觸到關於健康、人體的知識，之後與老師一起動手做出人體骨骼的模型，但「骨頭」都是日常會見到的食材，如紅椒、青瓜、西芹、紅蘿蔔等。黃玉卿笑指，大部分材料都是小朋友平時不喜歡的食物，但透過教學活動，就會勾起他們對這些食物的興趣︰「他們對這些食物的接受度會提升，因為小朋友好奇心很重，如果能夠為他們帶來新鮮感，他們的觀感會不一樣。」

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因為課室的活動空間有限，為了更好推行繪本教學，學校於2019年花費數十萬元設置特別室「繪本探知館」，讓學生進行活動，教師會視乎需要安排到此特別室上課。館內設煮食用具，讓學生透過廚藝活動學習增強觸覺、味覺、視覺等的感觀學習。校長黃玉卿認為，透過這類型的烹飪活動，學生學習到有關食物生長的知識，又可帶出衞生常識，亦可以有五感體驗，「小朋友親身接觸到就最易明白，他親眼看到、手可以摸到，又可以品嘗到，感覺更深刻。」

館內一幅牆上亦貼滿不同類型的食譜，當中有薄餅、爆谷、湯圓等，學生了解不同國家的食物象徵，從而認識世界各地飲食文化，亦可以了解中國節日傳統。學校近年增設與食物相關的廚藝學習活動，該校高班學生不久前學習種子生長的知識，並親自種下綠豆，數日後芽菜長成，學生於上課時體驗摘芽菜。之後於家長義工協助下，他們觀看煮食過程，最後吃掉由他們種植的食物。

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黃玉卿亦分享家長應如何選擇適合小朋友的繪本攻略，提醒籲勿買說教式故事，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴