【防疫措施】港府發指示檢疫酒店禁戴「自私」氣閥口罩　衞生署籲市民停用

▲ 在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士及其同住照顧者不可佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩。（資料圖片）

政府今日（24日）在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出指示，要求在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士及其同住照顧者不可佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩。

中心今日表示，早前調查2宗確診個案時發現，有在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士懷疑因打開房門期間佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩，而把病毒傳播予他人。詳情即看：【下一頁】

中心強烈呼籲市民不應使用附有呼氣閥或排氣口的口罩，因為這類口罩無法有效地過濾呼出的飛沫微粒。如果佩戴者感染了新型冠狀病毒或其他呼吸道病毒，可能會增加附近人士的感染風險。

為避免同類情況再次發生，政府已更新第599F章下的指示，要求在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士及其同住照顧者不可佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩。

中心建議，有關人士在辦理入住手續或接受檢疫期間需要打開房門時，應正確佩戴外科口罩，以有效防止2019冠狀病毒病的傳播。

中心同時更新相關防疫指引，建議酒店業從業員及機組人員應分別提醒入住人士及乘客不應使用附有呼氣閥或排氣口的口罩。

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記者：黃穎津