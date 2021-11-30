【靚太廚房】Rasonic智能煮磨機輕鬆自製專屬健康風味　快速自動煮製+多種煮食及保護功能

▲ 適合上班族及崇尚健康又愛美的你，在最短時間內打造專屬健康風味。(圖片由Rasonic提供)

Rasonic全新推出的智能煮磨機（RSM-H3505），設計小巧輕便，外觀日系簡約，且配備多種功能，簡單一個按鈕輕鬆製作自家專屬健康風味。

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多種煮食功能

全新智能煮磨機兼備烹煮及研磨功能，一按製成新鮮豆奶、米糊、多穀飲品及嬰兒食物

快速自動煮製

只需一按，短時間內便可享有一杯營養十足的鮮磨果汁或煮出香濃綿滑的豆奶，一年四季都適用。Rasonic智能煮磨機每次可製作出 1-2 杯小容量飲品，減少食材浪費，省時省力。

日系簡約外觀

智能煮磨機機身小巧便利，更具有日系可愛簡約的外觀及療癒象牙白色，旋按式控制面板搭配OLED屏幕，使外觀更簡約時尚，加上玻璃杯體，烹調過程一目了然。

多項保護功能

設有防過熱保護設計，並配置大型手把，便於握持。另外，如製作時拿開上蓋、提起杯身及杯身組裝不當，安全開關將自動切斷電源，確保機件完全扣合才能啟動。

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責任編緝：張懿慧