【強制檢測】6個指明地方納強檢　包括海洋公園及3間學校

▲ 6個指明地方納強檢，包括海洋公園及3間學校。 （資料圖片）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方的人士，須於11月26日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

因應早前2宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處3個指明地方的人士需要再次進行檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。



另外，由於3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 屬再次檢測的指明地方

受檢人士若在11月22日至24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 任何在11月7日上午8時至下午1時期間曾身處香港九龍尖沙咀棉登徑8號地下G01及G02號鋪Eric Kayser的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客） 2. 任何在11月7日中午12時至下午2時期間曾身處香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心3樓302號鋪CoCo壹番屋的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客） 3. 任何在11月7日下午2時至下午7時期間曾身處香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

B. 其他 （已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

任何在11月11日至24日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）。受檢人士若在11月22日至24 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 九龍城浸信會幼稚園 -- 九龍城亞皆老街206號2樓及3樓 2. 香港聖公會夏瑞芸幼兒學校 -- 天水圍天龍路4號地下 3. 香港耀能協會高福耀紀念學校 -- 沙田禾輋邨豐禾里2號

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記者：黃穎津