【親子閱讀】幼稚園校長分享選繪本攻略　籲家長勿買說教式故事

▲ 黃玉卿十分喜愛閱讀繪本。（馮漢柱攝）

勵志會陳鄭潔雲幼稚園推行繪本教學，學生亦可借閱校內圖書回家。校長黃玉卿鼓勵親子共讀，因相信親子間互相依偎閱讀的感覺，可以為孩子帶來幸福感。她說一些較幽默或意想不到的故事，小朋友會較有興趣閱讀，建議家長不要買說教式的故事書，「最好的繪本看完會覺得甜、有溫暖的感覺，令人會心微笑。」

該任教的幼稚園推行繪本教學，更設置特別室讓學生邊學邊玩，詳情即看：【下一頁】

黃玉卿提醒，家長要因應小朋友年齡，選擇合適文字內容及劇情，建議為3至4歲的孩子選繪本，故事內容及圖畫不宜太複雜，題材可以圍繞生活經驗，一些與家庭、學校有關的題材是不俗選擇，亦可選擇如衣物等日常生活中常見的事物為主題。

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至於大一點的小朋友，黃玉卿提醒家長切勿選擇文字及內容太簡單的繪本，否則不能勾起學童興趣。她指出，一些涉及文字推理的故事頗受小朋友歡迎，例如校內其中一本書，故事講述一隻小豬四處覓食，當牠吃下不同食物，身體會隨之發生變化，例如掉蘋果會變成一隻紅色的豬。小朋友可按照故事發展，猜測每當小豬吃下一種物件， 會變成甚麼樣子。

她又說，宜教導學生如何正確閱讀，知道甚麼是封面封底、揭開書本，一頁一頁從上而下、從左到右地閱讀，並期盼透過繪本，培養學生的閱讀能力，可以享受箇中樂趣。她特別建議家長，買書前要把書從頭讀一次，最好試着唸出來，如果句子通順，就可放心讓小朋友閱讀。

▲ 黃玉卿提醒，家長要因應小朋友年齡，選擇合適文字內容及劇情。（馮漢柱攝）

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記者：黃悅晴