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【食物安全】5女子進食觀塘The Fat Oyster生蠔後食物中毒　腹痛發燒噁心及嘔吐

社會 20:11 2021/11/24

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5女子進食觀塘The Fat Oyster生蠔後食物中毒，腹痛、發燒、噁心及嘔吐。（資料圖片）

有人疑進食生蠔後食物中毒。衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及5人，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及3名女子，年齡介乎27至28歲。她們11月15日進食購自觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座4樓「The Fat Oyster」的2打生蠔，並於進食後約33小時30分鐘後出現腹痛、發燒、噁心及嘔吐病徵。

另一宗個案涉及2名女子，年齡為35及36歲。她們11月19日於同一所食肆晚膳，各自進食9隻生蠔，約23小時30分鐘後出現類似病徵。

其中2名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

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記者：黃穎津

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