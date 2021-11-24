【食物安全】5女子進食觀塘The Fat Oyster生蠔後食物中毒　腹痛發燒噁心及嘔吐

▲ 5女子進食觀塘The Fat Oyster生蠔後食物中毒，腹痛、發燒、噁心及嘔吐。（資料圖片）

有人疑進食生蠔後食物中毒。衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及5人，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及3名女子，年齡介乎27至28歲。她們11月15日進食購自觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座4樓「The Fat Oyster」的2打生蠔，並於進食後約33小時30分鐘後出現腹痛、發燒、噁心及嘔吐病徵。

另一宗個案涉及2名女子，年齡為35及36歲。她們11月19日於同一所食肆晚膳，各自進食9隻生蠔，約23小時30分鐘後出現類似病徵。

其中2名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

最新影片：【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？ 中大醫生拆解斜視徵狀



TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津