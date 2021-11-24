【BLACKPINK】BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎　其他3位成員已接受檢測

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎，YG娛樂於今日（24日）發出聲明表示Lisa在24日確診了新冠肺炎，雖然其他3名成員尚未被官方列為密集接觸者，但目前已經讓3人接受了PCR檢測，正在等待結果出爐。

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其他3位成員Jennie、Rosé及Jisoo雖然未與她接觸，但也接受了PCR的檢測，目前正在等待結果。並表示公司已經向相關人士發布Lisa的確診消息，強調會讓所有曾和Lisa接觸的工作人員進行檢測，給予所有後續支援，有任何最新消息將迅速對外說明。

另外也有韓媒曾報道指BLACKPINK另一成員Rosé最近疑似被列為密集接觸者，而正在進行居家隔離，已經將隔離期間所有的行程取消，不過有關消息則未被經紀人公司確認。

▲ BLACKPINK Lisa 確診新冠肺炎，其他3位成員已接受檢測。

受新冠病毒感染的Lisa是一名泰國籍成員，深受歡迎，其社交平台IG擁有近六千八百萬名追蹤者。在確診消息公布後，大批粉絲湧至她的IG留言，祝她早日康復，亦希望她好好休息。

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記者：黃穎津