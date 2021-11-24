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【跨年倒數】跨年演唱會抽獎20萬人參與　結果將於12月3日公布

社會 20:42 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

跨年演唱會抽獎有逾20萬人參與，結果將於12月3日公布。

一連10天的旅發局「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎活動登記期今日（24日）結束，共吸引超過20萬人參與，包括10萬登記人及10萬同行者。活動將由電腦系統隨機抽出1,500名登記人﹑即共3,000名參加者。抽獎結果將於12月3日（星期五）公布，得獎者會於12月3日至5日期間，接獲短訊通知，市民亦可在活動網站查閱結果。

演唱會門票採用實名制，得獎者及同行者須於12月3日至13日期間，帶同得獎短訊﹑香港身份證及新冠疫苗接種紀錄，一同親身前往指定地點領取門票，不接受任何授權代領。

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。演唱會將同時透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。


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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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