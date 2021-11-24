【移民潮】2022年全港中一料有3,350學額過剩　8區高危　校長憂互搶學生

▲ 名校網九龍城及灣仔等8區均屬中一學額過剩重災區。（湯致遠攝）

移民潮下的縮班殺校危機迫在眉睫，本報獲悉教育局最新預算，明年全港官津、直資中一有3,350個過剩學額，若以每校少收一班推算，全港3成中學均要縮班。全港18區近半出現逾300個過剩學額，包括港島東區、南區、灣仔區、九龍城、黃大仙、葵青及屯門等均屬「重災區」，出現400至550個剩餘學額。

有校長料當局估算仍未反映最新移民情況，實際情況或更嚴重，有校長形容區內各校正「自求多福」，以免招致殺校，更擔心學校之間會搶奪學生。

8區餘額逾300 港島剩1400位

教育局早前指未來中小學學齡人口會有結構性下降，局方上月向立法會提交文件顯示明年適齡升中人口63,100，而本報獲悉局方供學界參考的最新初步預算，參加2022年度升中派位人數僅50,700人，較去年同期估算的53,250人減約5%；以全港官立、資助及直資中學共提供54,050個中一學位計，料全港有3,350剩餘學額，即出現供過於求。

繼本報早前報道九龍城名校網2022年中一學位需求在一年間急跌700人，出現550個剩餘學額，教育局最新推算全港10區均有剩餘學額，其中8區剩餘學額均逾300個，屬學額過剩「重災區」。

▲ 港島東區早前有兩間中學今年均只開1班中一，教育局推算明年該區仍有550個剩餘中一學額。（程志遠攝）

港島區除中西區未有過剩學額，今年有2間中學只開1班中一的東區，與九龍城情況同樣嚴峻，均有550個剩餘學位；連同南區及灣仔區分別有450個及400個剩餘學額，當局估計港島共有1,400個剩餘學額。

被教育局「殺校」的官校龍翔官立中學所屬的黃大仙區，剩餘學額亦多達400個，較月前估算多出50個。另外，葵青及屯門料各有450剩餘學額，西貢亦有350個。不過，當局料元朗、北區及離島等多區學額不足，或需向他區借位。

指家長失選擇 教學資源錯配

有葵青區中學校長指，該區近3年均有學額過剩問題，每年有200、300剩餘學額，惟當局估算明年再擴大至450個，推算區內約半數中學均要削班，料比九龍城開5至6班中一的大校情況更嚴峻，「葵青區大部分中學都是開4班中一，大約4、5間學校更只有3班，仲點生存？」

他擔心殺校潮臨到該區，會令家長失去選擇，出現教學資源錯配，「餘下學校教學會更加困難，以前專訓練領袖的Band 1學生，老師唔識教Band 2學生，Band 3學生亦需要多方面培育。」

據悉，教育局分區近日陸續約見各區中、小學校長，首要談及學生人數下跌議題，但局方並無提出近年採取的三保政策（即保學校、保教師、保實力）應對，僅重申倘學校收生不足，便需進行特別視學或合併等；會見個別「重災區」校長時，局方仍指來年學生人口穩定，直至未來數年才下跌。有灣仔區校長指，過往部分學生來自鄰近校網，包括目前「災情」更為嚴峻的東區及南區，認為來年再難倚靠鄰區學生填補剩餘學額；由於教育局未有推出政策解決收生問題，他擔心屆時會變成學校搶奪學生的「廝殺大會」。

直資學校議會主席陳狄安表示，當局不應輕易做出殺校決定，否則當日後學生人數回升，便要再動用資源開辦「有時限學校」，建議局方以推行小班教學，或按目前同等資源投入，以優化班級人數；惟倘局方仍銳意「殺校」，他認為當局有責任充當「紅娘」，「撮合」學校數目較少的辦學團體，以進行合併。

教育局回覆指，各區學位需求在年中不斷變動，每年度小一及中一學位需求受多項因素影響，包括人口分布、家長選擇和學生流動等，惟新來港兒童亦較疫前大減，故鼓勵業界及早規劃，務求在確保學校持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。

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記者：馮琪雅