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【恐嚇法官】法院接連收恐嚇信　司法機構新增措施加強法院保安

社會 20:57 2021/11/24

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司法機構今日（24日）表示，高度關注法官及司法人員近期接連受到恐嚇的事件，有關事件已交由警方處理。（資料圖片）

本月接連有法官收到恐嚇信。司法機構今日（24日）表示，高度關注法官及司法人員近期接連受到恐嚇的事件，有關事件已交由警方處理。

因應近期涉及可疑郵件的事件，司法機構採取一系列新增措施，以加強法院大樓的保安，包括在郵政派遞前先檢視寄往各法院大樓的郵件、在各法院大樓外的適當位置設立指定的郵件檢查站、提升對各法院大樓的警力和保安支援，以及提醒職員和保安人員須時刻保持警惕，以確保適時應對保安事故。

【可疑物品】兩法院今早收恐嚇信　律政司：絕不姑息恐嚇司法人員的惡行。詳情即看：【下一頁

司法機構重申，任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受到嚴厲譴責。

機構強調，根據司法誓言，法官及司法人員須依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。因此，法官及司法人員審理每宗案件時，即使涉及任何富爭議的法例和社會事件，必須無所畏懼，獨立和專業地按照法律和法律原則作出判決，不論判決結果是否受歡迎或受抨擊。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。

司法機構指，會不時檢視法院大樓的保安措施，以確保法官及司法人員、司法機構職員及其他法庭使用者的安全。終審法院大樓，以及高等法院、家事法庭及小額錢債審裁處各法庭樓層已實施保安檢查，有關措施將於今年年底推展至西九龍法院大樓。

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記者：黃穎津

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