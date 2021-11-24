勞工界要求表態撑勞工政策　選委界候選人：賣身契都簽

▲ 八大工會「勞工政綱交流會」，與立會選委界別候選人交流。（梁偉榮攝）

立法會選委界候選人為得到選委支持，可以去到幾盡？勞工界選委今日趁交流會與候選人「講數」，列出七大聯合政綱，要求候選人表態，不少候選人都即場簽署以示支持，甚至有候選人笑言：「賣身契都會簽，但擔心會變成賄選。」

勞工界今晚舉辦選委界候選人交流會，並即場派發「點心紙」，即八大工會的聯合政綱，要求候選人表態。連同60位勞工界選委在內，共有逾百名不同界別的選委在場，各候選人都爭取機會拉票，同時亦趁機「訴苦」。

候選人之一、古諮會主席林筱魯發言時，稱候選人每天都「跑緊數」，形容今日同時齊聚這麼多選委，讓他們不用再跑那麼多場是「滴水之恩」，他更即場簽名支持聯合政綱，作為回報。現任立法會議員何君堯亦表明一定會簽，笑言「賣身契都會簽，但擔心會變成賄選。」

今晚交流會共有46位候選人出席，另外5人因有事未能出席，其中近一半人講完就離場，但亦有不少人由頭坐到尾，包括多位現任立法會議員，以及吳傑莊、譚岳衡、江玉歡、洪雯等，爭取散場後再向選委拉票。要散場再爭取拉票，可能是交流會時間太短，每人只可講2分鐘，所以屠海鳴就稱：「大家如果支持23條立法，就會知道我的號碼」，試圖留下深刻印象。

對於勞工界的「點心紙」，不少候選人即場簽署以示支持，包括江玉歡、林筱魯、屠海鳴等；亦有人表示部分支持，認為細節要再商榷，會在截止日期前回覆。此外，亦有多位候選人繼續標榜自己基層出身，或稱自己父親是基層勞工，來證明自己明白勞工苦況，承諾會為勞工爭權益，包括吳傑莊、陳沛良、李鎮強。

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事實上，51位立法會選委界候選人為拉票，不停見不同界別的選委。周文港稱自己一日跑六、七場交流會。另有候選人透露，近來每日平均有3場交流會，今日更有4場，4小時內走遍灣仔、香港仔、中環及土瓜灣，明日則有三場，跑勻港九新界，而今晚交流會上，有候選人一度顯露疲態，甚至要站起來活動筋骨。雖然拉票辛苦，但有幾位候選人都認為，有機會當面向選委自我介紹，多辛苦都會現身。

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