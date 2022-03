精準對付HER2靶點　具成本效益的轉移性胃癌治療選擇

胃癌是本港常見癌症之一,每年有逾千宗新症。礙於早期症狀不明顯,容易被忽略,以致不少病人確診時已屆較晚期,甚至出現轉移的情況,因此需要利用精準的治療,例如針對HER2型陽性轉移性胃癌的標靶治療,幫助控制病情及延長病人壽命。

在香港,胃癌是排行第六的常見癌症,根據香港癌症資料統計中心的數字,2018年便有1277宗新症個案呈報,並引致687人死亡¹。臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂表示,年紀愈大,患上胃癌的機會也愈高,故患者確診年齡中位數大約為70歲²,且男性患胃癌的風險較高。其他因素包括有吸煙、飲酒習慣、曾感染幽門螺旋桿菌、曾因胃部有瘜肉而進行手術以及經常食用醃製和高鹽的食物等,都會增加患上胃癌的風險³。

胃癌初症不明顯 易與腸胃病混淆



與其他癌症一樣,及早診斷胃癌能提高治癒率。不過,陳醫生指出,胃癌的早期症狀不明顯⁴,即使出現消化不良、噁心反胃、食慾不振及腹脹等,也可能會被當作一般腸胃毛病。如果懷疑患上胃癌,就需要進行胃鏡檢查,並抽取組織作化驗,確診為胃癌後,需利用電腦掃描及正電子掃描為癌症分期⁵。



現時常用的胃癌治療方案包括手術切除、放射治療及化療等⁵。晚期或轉移性胃癌患者則可進行更多檢查,例如檢測HER2等癌症指標(Biomarkers)⁶,幫助選擇合適的治療。

化療加標靶藥成效高 提升存活期至16個月



陳醫生指,大約20%晚期胃癌屬於HER2陽性⁷,可以受惠於化療加標靶藥物「曲妥珠單抗」(Trastuzumab)的治療。臨床研究數據顯示,化療加標靶藥物治療可令HER2陽性轉移性胃癌病人的存活期中位數提升35%,由11.8個月提升至16個月⁸。標靶藥物屬於較新的治療方案,成本相對較高,幸而近年已推出「曲妥珠單抗」的生物相似製劑(Biosimilars),並可於臨床使用⁹⁻¹⁰。



陳醫生解釋,生物相似製劑的成效及副作用與參考藥物相若¹¹,為患者提供較經濟的治療選擇。目前「曲妥珠單抗」在公立醫院屬於自費藥物,有需要及符合條件的病人可透過關愛基金援助計劃申請資助用藥¹²⁻¹³。



患上癌症固然令人忐忑不安,但陳醫生認為,病人要保持積極的心態去面對,尤其現時有多種胃癌治療方案,可因應病情而作出適當的選擇。如果有經濟考慮,可以向醫生查詢是否有藥物資助計劃,或具有成本效益的治療選擇。



生物相似製劑是什麼?



藥廠對每種新面世的藥物都擁有專利權,直至年期屆滿後,其他藥廠便可研製高度相似的藥品,而生物製劑(Biologics)的高度相似藥品便稱為生物相似製劑(Biosimilars)。生物相似製劑必須經臨床測試證實其藥物動力學、藥效、副作用、免疫原性和安全性等方面,都與參考藥物無臨床意義上的差異,通過監管機構審批才能臨床使用¹¹。



生物相似製劑可為患者提供較便宜的治療選擇,減輕患者的經濟負擔,以及協助降低整體醫療系統的負擔¹⁴。



資訊由陳穎樂醫生提供。

本文由安進香港支持。

本篇內容僅供說明用途,所列資訊不應用以取代專業醫療建議,詳情請向您的醫療團隊查詢。

HK-07581-KAN-2021-NOV



(特約)