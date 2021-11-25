【新冠肺炎】富豪機場酒店2個案致12人檢疫　首驗出南非及博茨瓦納病毒株B.1.1.529

▲ 富豪機場酒店2個案致12人檢疫，首驗出南非及博茨瓦納病毒株B.1.1.529（資料圖片）

富豪機場酒店51樓錄得2宗個案，衞生署衞生防護中心指，根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及非洲南部的博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非抵港的36歲男子（個案12388）為源頭個案。世衞已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株（Variants Under Monitoring）。中心會密切監察最新的發展。

中心續指，已安排由11月11至14日曾入住該酒店的5111號和5112號房間左右相連3間房間（即5105至5120共12間房間）的12名人士，到竹篙灣檢疫中心進行14天的強制檢疫（由上述期間最後一天逗留在酒店起計算），暫時未有相關確診個案。



此外，由於尼泊爾航空營運於11月23日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有3名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機在11月26日至12月9日期間從加德滿都着陸香港。

富豪機場酒店疑現爆發，一名36歲男子11月11日由南非抵港後，入住赤鱲角富豪機場酒店，檢出有N501Y變種病毒；至上周六（20日）再錄得一名62歲同層住客確診，亦檢出有N501Y變種病毒，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，是次情況是由空氣傳播，源頭是36歲印度病人戴上「氣閥口罩」噴出有毒空氣至走廊，加上酒店鮮風供應不足造成傳播，詳情請看：下一頁。

政府昨天在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出指示，要求在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士及其同住照顧者不可佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩。詳情即看【下一頁】

政府昨天就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方的人士，須於11月26日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：鄧凱文