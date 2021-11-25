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【校園糾紛】因功課問題課室爭執　HKU SPACE男生送院1人被捕

教育 10:28 2021/11/25

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

HKU SPACE兩名護理系男學生因功課問題在課室爭執，引發衝突。

昨日（24日）網上流傳一段影片，九龍灣的香港大學專業進修學院（HKU SPACE）九龍東分校課室內，有兩名護理系男學生因功課問題爭執，引發衝突。一名男生不甘被同學推撞，狂踢還擊，受傷的男同學事後被送往醫院接受治療。

從該段3分52秒的影片可見，背景是學校課室，由同學在旁拍攝。鏡頭內有兩名男學生，他們分別穿上白色短袖衫及灰色外套。當時灰衫男生站著，不斷質問坐在座位上的白衫同學，表示「你唔做嘢呀，Meeting（會議）又唔嚟」，白衫同學反駁「我覆診呀先生」。

最新影片推介：

不滿同學缺席會議影響功課

灰衫男生回應「禮拜六你自己話嚟嘅，你自己解決啦」，白衫同學稱「我自己做醫生？我自己醫返自己？」灰衫男生指責他不負責任，並要求他道歉，不過對方表明不會道歉。灰衫男生反問對方，「你連做人都未做好，你同我講做咩Nurse（護士）呀」。

白衫同學重申自己因覆診缺席會議，灰衫男生續說「你係唯一一個冇參加meeting（會議）嘅人」、「你有冇跟返個meeting（會議）呀？唔係淨係單寫script（講稿）呀」、「communication skill（溝通技巧）呀，therapeutic touch（觸摸治療）去咗邊度呀」。當他提及「therapeutic touch（觸摸治療）」時拍打白衫同學的肩膀兩下，示意觸摸治療的動作。

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最新影片：符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐 陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

兩男生推撞 一人起飛腳還擊

不過，白衫同學不忿被拍肩膀，怒斥「你唔好再掂我呀」，並推開灰衫男生。灰衫男生不甘被推還擊，二人互相推撞。灰衫男生腳踢白衫同學再揮拳，之後又起飛腳及用膝撞向白衫同學。在場的同學說「冷靜啲」、「拉住佢呀」，有同學將二人分開。

據知事發於昨午2時多，灰衫男生和白衫同學為專題報告的同組組員，白衫同學負責撰寫講稿，灰衫男生不滿他早前缺席小組會議，影響專題報告內容，於是在課堂小休期間質問對方，二人由爭執繼而動武。警方接報到場，19歲姓張男生受傷，由救護車送院治理，而涉打人的18歲姓區姓男生已離場，其後警方以涉嫌襲擊致造成身體傷害拘捕區男。

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責任編輯：王明芳

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