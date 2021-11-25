【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」

「年年二十五」的校長譚詠麟昨日（11月24日）被一位名叫「#悲傷牛肉麵_」的內地男網民指控「睡粉絲」，貼出男子背面相兼發文，指71歲的譚詠麟與自己的23歲女朋友發生越超友誼關係，事件受到香港、內地網民關熱烈討論，又不斷有網民偵探上身，認為相中男子的衣著與波鞋款式與校長的日常打扮甚為相似！

網民發文控訴

「#悲傷牛肉麵_」發帖文：「一位德藝雙馨的香港愛國男歌手和我女朋友搞在一起」他寫道：「在你粉絲面前永遠一副道德至上的樣子，現在看來全是假面，太會裝了！！！！大寫的垃圾！！！為何你這種品性的藝人在娛樂圈至今日都還活躍在電視節目中，繼續立你藝術家的人設！這個年紀，不愛惜自己的羽毛，睡粉！」

網民表示自己支持女朋友追星，但他在雙十一前看女友的購物單發現有香水及男士polo服裝，但不是買給他。在存有疑心下，他再看到女友手機的隱藏相簿，得知女友騙他到上海玩，實質是與歌手上床。

他又指女友一直指與粉絲在微信溝通，但其實該帳號是歌手本人，該網民在其中一段文尾標籤了譚詠麟的微博帳戶名稱。

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先爆背面相後再有新相

「#悲傷牛肉麵_」本來已公開過一張男子的背面照，他在阿倫經理人公司發聲明後就再發相，寫道：「聽說德藝雙馨發聲明了？」他分享一張男子在酒店房內的全身背面照，身穿全黑運動裝、波鞋，難以令人判斷相中人為何人。

而相中男子穿上一對「K」字波鞋，網民翻查阿倫的社交平台，就發現他擁有多對不同款式的國產「K」字鞋。

後來，他繼續在微博發出最新一張相片，相中的男人坐在床邊，正是在穿上褲子。不過，這相片貼出不久，「悲傷牛肉麵_」刪除所有相片，可惜已被網民截圖分享。

該名網民把相片刪除，是遭受「警告」抑或只不過是自己製造出來的一場惡作劇？

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發聲明否認

阿倫的經理人公司「香港藝能製作」於昨晚發出聲明否認指控內容：「在媒體平台有人發布關於譚詠麟先生的不實消息及報導，藝能公司及譚先生對此作出強烈譴責及否認所述事件」，聲明中也稱譚詠麟過去幾十年一直熱愛工作，傾力扶持後輩，對貢獻國家社會亦不遺餘力，對粉絲更是十分尊重，「作為中國香港選委的他，對傷害他個人形象的行為，不會坐視不理，一定採取適當法律行動」。

校長所屬嘅唱片公司環球表示：「經理人公司藝能和校長現在處理事件中，正採取法律行動。」

不過爆料者在阿倫經理人公司發出聲明後，再上載疑似譚詠麟的背影相片，但事後卻刪走。