【阿倫桃色風波】紅顏知己無名份為譚校長誕子　譚詠麟元配心死潛心學佛

▲ 譚詠麟情史常被人談論。

「譚校長」譚詠麟近日在內地陷入桃色風波，雖然譚詠麟公司已澄清事件，但校長再次成網絡熱搜名字，譚詠麟除在80年代是紅極一時歌手，其感情史當年亦被人津津樂道，譚校長跟兩位女性的三角關係，也常被談論至今。

譚詠麟在80年代紅遍亞洲，而他在出道不久，已有一名感情穩定女友楊潔薇（莎莉），81年阿倫跟莎莉在拉斯維加斯註冊結婚，但對外十分低調，而莎莉婚後亦成為阿倫經理人，管理財務，令丈夫專心事業。

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不過，二人結婚多年並沒子女，更有傳作為獨子的譚詠麟身有傳宗接代的壓力，91年譚詠麟在歌迷會上邂逅了比他年輕22年的朱詠婷（Wendy），並發展為紅顏知己，Wendy後來更願意無名份為阿倫誕下兒子譚曉風。

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雖然當年作為偶像的譚詠麟極少談及私事，但1993年因為元配莎莉父親過身訃告寫上譚詠麟的名字，這段婚姻才算正式公開。

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紅顏無名份為阿倫產子

而阿倫一直周旋於髮妻跟紅顏之間已是公開秘密，譚詠麟父親於2006年逝世時，知己Wendy跟兒子曉風除名列譚父的訃聞中，還一同出席喪禮，可說公開承認二人身份，

阿倫在接受香港電台《開心日報》訪問時，承認自己為「留個後代」和「一己私欲」導致事情發展至此，更對背後兩個女人表達歉意，並稱叫大家不要學他。

此番訪談震驚外界，更有傳髮妻莎莉不堪打擊，決定出家為尼，但此事件未得到證實。

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而在2011年譚詠麟61歲的生日宴上，Wedny首次在公開場合現身，間接如「坐正」，阿倫曾談及跟紅顔知己的關係，他表示對方十分善解人意，又能給予他支持，因此開始發展。

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