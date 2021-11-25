【天氣預測】周末受沿岸乾空氣影響仍乾燥　下周一日間氣溫回升至26度

▲ 天文台預測今日本港地區大致天晴，日間乾燥。（資金圖片）

天文台今日（25日）表示，今早市區氣溫介乎16至18度，本港沿岸地區受薄雲層覆蓋，部分時間有陽光，日間乾燥，危險火災警告信號生效。

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天文台指，周末天氣仍有乾的空氣在沿岸地區，預計餘下時間及下周初天氣大致天晴和乾燥，周未受一股清勁至強風程度偏東氣流影響，廣東沿岸地區明顯感到較大的東風。根據9天天氣預報，周六及日大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎19至24度。到下周一天晴乾燥，下午1時氣溫回升至26度。

天文台預測今日本港地區大致天晴，日間乾燥，吹輕微至和緩東北風。展望本週餘下時間及下週初天晴乾燥，早上新界仍然清涼，週末期間風勢較大。

▲ 天文台9天天氣預報。（天文台截圖）

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記者：余思嵐