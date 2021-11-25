【版權修例】署方指若版權持有人不反對他人使用　政府不會提出檢控

▲ 署方指若版權持有人不反對他人使用，政府不會提出檢控。（陳永康攝）

政府過去已就版權條例修訂進行3次大型諮詢和2次向立法會提交修訂草案，惟均未能成功修例，昨日再就條例修訂展開為期3個月的公眾諮詢（詳情即看【下一頁】）。知識產權署署長黃福來今日（25日）在一個電台節目表示，政府絕對不會繞過版權持有人去提出檢控，若果版權持有人本身沒有反對，政府無從提出檢控。

黃福來指，今次諮詢是基於2014年條例草案為基礎，當時已做了多輪諮詢，並已取得最大最充分共識，認為當中的原則，至今仍然適用。他表示，一個作品是否涉及侵權，最重要是版權擁有人本身有否同意、默許或者追究。在網上影片創作者，使用他人作品得到廣告分紅時，日後會否有違法風險，他認為這些平台現時已有設計，讓版權擁有人知道作品被使用，再作相應回應，已是成熟的商業運作模式。

民主黨資訊科技政策發言人冼卓嵐在一個電台節目表示，翻唱歌曲沒有任何戲仿元素，不屬豁免範疇，如果市民在街頭演唱時，翻唱他人作品並得到賞錢收入，不知會否有違法風險。他認為政府需要更清楚解說，又建議參考其他司法管轄區的做法，容許使用版權作品的人士，在標示版權持有人資料後，不會被視為侵權。冼卓嵐指，在諮詢文件中就諷刺、戲仿等豁免範疇未有明確定義，憂慮日後創作範圍會被收窄，建議當局列出情景解說，以釋除疑慮。

黃福來在同一電台節目表示，以往在法案委員會等已有深入討論，認同戲仿是公認的文學創作手法，亦是市民表達意見的途徑，因此歐盟、英國、加拿大等地，亦有同類豁免，這些國家在法例上亦無寫明定義，在運作上亦沒有太大問題。

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責任編輯：李榮忠