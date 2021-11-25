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【全民造星IV】白衣天使Ash人靚心甜慘被淘汰　 鍾卓穎鼓勵隊友：你們會做得比我更好

娛樂 11:44 2021/11/25

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

ViuTV節目《全民造星IV》的81號參賽者鍾卓穎（Ash）被淘汰。

現正熱播的ViuTV人氣節目《全民造星IV》，在昨晚（11月24日）播出A4組決賽B2組，最終B2組落敗，組員之一的81號參賽者鍾卓穎（Ash）被淘汰，告別《全民造星IV》時的一番言論感動人心。

擁有一顆天使心的Ash除外貌甜美，早前的唱歌表演亦融化觀眾，因此大量網民集氣希望被淘汰的Ash，仍能成為未來女團成員之一。

【全民造星IV】B1組方方馬欣帶隊性感唱跳　陳輝陽一時失言評似夜總會

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Ash被淘汰

昨晚播出的一集《全民造星IV》成熱話，因為大熱Ash於60強止步。

大方的她在台上向隊友送上祝福，Ash說：「很高興參加到這個比賽，認識到一班很好的朋友，在這裏令我學習到很多，很開心......而且剛才有一刻，我站在這裏時也有想過，我再應徵做護士並不難，但她們對音樂充滿夢想，甚至會想如果比賽落敗，不知道接下來怎麼辦，很擔心......」

她續指：「所以射燈照下來一剎，其實我沒甚麼的，因為我知道自己還有很多地方未發揮到最好，還有我也說過『如果要投票淘汰哪位隊友』，『你們投我吧，我可以的』。」

除隊友不禁落淚外，隔離廠的梁祖堯、許廷鏗、花姐（黃慧君）及未來女團經理人阿Wing（戴穎）亦聽到眼濕濕。

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【全民造星IV】首輪分組對賽A1隊伍起內訌　許廷鏗不滿：再發生即場DQ

網民為Ash集氣

縱然Ash需要離開《造星》舞台，但她仍然為隊友打氣：「我知道你們會做得比我更好，還有我之後會在節目中看到你們任何一個，我也會很開心地告訴家人「她是我隊友」，還有你們一定要加油！」

人緣甚好的Ash跟隊友相擁鼓勵，場面感人。

不少網民為Ash感到不值，紛紛表示：「Ash已經是一粒星」、「Ash是女團必有的人選」、「人美心善的Ash不要走」、「阿Wing和花姐要救Ash」、「沒有Ash之後都不想看下去」。

最新影片推介：Anson Lo+Alina+Heidi專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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