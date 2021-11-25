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【奧運熱潮】國家隊代表團29人下周訪港　將採用「閉環式管理」

社會 10:53 2021/11/25

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國家隊代表團29人下周訪港，將採用「閉環式管理」。（資料圖片）

下月3日至5日，出戰日本東京奧運的國家隊運動員將來港分享，包括百米飛人蘇炳添及乒乓球運動員馬龍等（詳情即看【下一頁】)。體育專員楊德強在一個電台節目表示，目前已收到共29人的運動員名單，計劃在今日內公布，而代表團將會採取「閉環式管理」，所有人均只會跟從團體活動。

楊德強表示，代表團下周六有3場公開活動，上午有兩場運動示範，分別在維園泳池游泳、跳水示範，以及在伊館舉行的體操、乒乓、羽毛球和劍擊示範，下午全體成員出席大匯演與市民見面。他指門票將全數在網上以實名登記方式出售，觀眾須在活動之前領取門票，不能在公開活動現場取票，避免人群聚集。

因疫情關係，楊德強指疫情下不會安排內地運動員在公開活動與市民見面互動，只會保留與本港運動員交流的環節，代表團亦會採取「閉環式管理」，所有人均只會跟從團體活動，不可離團行街。而在訪港最後一天的閉門活動，包括與本港運動員深入交流及與中小學生見面等，規模亦較以往小。

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責任編輯：李榮忠

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