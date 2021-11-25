【罔顧安全】男童坐大髀手握軚盤「學揸車」　網民怒轟：唔汲取教訓好幼稚

▲ 網上流傳一段影片，一名男童坐在男司機大髀上扭動軚盤，行為相當危險。

如私家車上有小朋友，前座乘客切勿抱著兒童，以免發生危險。昨日（24日）網上流傳一段影片，片中可見一名男子抱著男童坐在司機位置，男童一度雙手握著軚盤，並作出疑似扭軚動作，相當危險。

▲ 男童坐在司機位上手握軚盤。（影片截圖）

一名網民將該段長約10秒的片段，上載至Facebook群組「香港突發事故報料區」，聲稱事發於昨日傍晚約6時，在荃灣眾安街，拍攝到一輛黑色私家車正在馬路上停下。

男童手握軚盤「駕車」

車上一名男童坐在男司機的大髀上，期間雙手握著軚盤嘗試轉動，而男司機雙手疑似垂下休息。另外司機位旁邊坐著一名女乘客，不過兩位大人並無阻止男童。而車廂後座放著疑是兒童安全座椅。

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其後私家車開始前行，此時男司機才手握軚盤開車。上載片段的網民表示：

可以個𡃁仔坐老豆大髀揸車嘅咩？

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網民轟行為幼稚

片段流出後大批網民怒轟兩名大人不負責任，不少人表示過往曾經發生相關意外，批評他們不但沒有汲取教訓，行為亦相當幼稚，「以為成家好型好潮」、「最憎呢啲，唔好大教壞細！」、「以為好過癮」。

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另外有不少網民斥兩人行為已觸犯法例，「犯法行為！」、「危險駕駛」、「之前咪有人試過，仲自拍擺上網，結果俾人告危險駕駛」。

運輸署：前座乘客切勿抱着兒童

根據運輸署的資料顯示，3歲以下的兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必須使用認可的兒童束縛設備。而3歲及以上的年幼兒童亦應使用兒童束縛設備，以加強保護作用。如沒有這些設備，兒童乘客便須使用一般的安全帶。

「不小心駕駛」

根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第38(2)條所述，「任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人」，即屬不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。法庭亦可依據同一條例第69(1)條，取消干犯不小心駕駛罪的人士的駕駛資格，由法庭決定合適的取消駕駛資格時期。

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責任編輯：王明芳