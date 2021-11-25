【驚嚇一幕】女同事下午茶翻熱菠蘿油　焗爐起火險燒公司場面超驚嚇

▲ 女同事下午茶翻熱菠蘿油，焗爐起火險燒公司場面超驚嚇。

使用焗爐和微波爐時要小心，加熱時間過長分分鐘引致意外。近日有港男於網上討論區發文，指上班時公司請員工吃菠蘿油，但當大家開完會後，菠蘿油已經涼掉，一名女同事信心滿滿地提議用焗爐翻熱，結果不久竟看到菠蘿油著火，令樓主不禁感嘆，「呢個故事教訓咗我，唔好信啲信心滿滿嘅同事」。

該名港男於網上討論區「Dcard」發文指，公司每周都有2天都會請員工吃下午茶，日前就訂了菠蘿油，惟負責下單的同事搞錯時間，導致菠蘿油太早送到，樓主與同事開完會後，菠蘿油已擺放近一小時。

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▲ （Dcard圖片）

此時，一名對食物比較執著的女同事，表示要焗熱才吃，更信心滿滿地說，「放心啦，我平時都焗開麵包餅乾，信我實冇死」，樓主心想，「反正都冇乜嘢做咪陪佢玩下，就畀咗個菠蘿油佢玩」。

沒想到，不久後樓主竟發現自己的菠蘿油在焗爐內起火，從他上載的圖片可見，焗爐部分位置亦被燒到熏黑。而女同事當時也相當吃驚，「尖叫到成間office都聽到」。樓主在帖文中也不禁感嘆：

呢個故事教訓咗我，唔好信啲信心滿滿嘅同事。

不過，事後女同事表示要請他吃飯「補數」，讓樓主自言是事件「最大贏家」。

帖文引起網民熱議，不少人都覺得非常搞笑，「炙燒菠蘿包」、「點解咁都可以著火」、「多謝，以後我想約男同事食飯我識點做啦」，「笑死，燒咗個爐喎，使唔使賠㗎」

亦有網民期待樓主和女同事的吃飯後續，「一個菠蘿油帶來的愛情故事」、「菠蘿油燃燒咗自己嘅生命，點亮咗樓主嘅姻緣」。其後樓主留言補充，指女同事請他吃自製的蛋糕和餅乾，更相約之後一起看電影。

翻熱食物小貼士

用焗爐或微波爐翻熱食物方便又快捷，但假如使用不當隨時會爆炸。過去曾有日本節目進行實測，有5種食物放微波爐加熱可致起火，並分享了正確使用微波爐的貼士。點擊下圖即看：

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責任編輯：羅嘉欣