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【十月初五的月光】海俊傑一年有五劇播出　海仔更珍惜夫妻相處時間

娛樂 11:03 2021/11/25

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

海俊傑宣傳新歌。

海俊傑作客《Stra Talk》接受主播許文軒專訪，大談新歌《一切出門之後可能發生的事》感受。海仔說：「錄這首歌時，撞正拍打拳節目《Fight盡》，當時每日不停操練，而我不是職業拳手，要一下子Push自己狀態上擂台好辛苦。」

他憶述：「好記得拍完上去錄音室成個人謝晒，監製莊冬昕見我此狀況叫我不如返去，因為唱歌需要好大氣力，會好影響錄音。原來莊冬昕都鍾意打拳，今次第一次合作好舒服，大家有共同話題，慢慢傾打拳，再傾首歌，成件事好放鬆。」

談到新歌講「珍惜」，他說：「現在會好珍惜家人和太太相處時間，太太成日陪住我，她做化妝師，有時拍劇都是她幫我化，我又可以瞓多一個鐘，不過她好辛苦，我拍劇通常開好早，要叫醒她幫我，之後才可以瞓，好陰功，是她的犧牲！」

《十月初五的月光》

最近海仔一劇接一劇，他說：「今年有五套劇推出，每一套角色都好不同，感恩公司給機會我。《十月初五的月光》做暖男，《把關者門》做Big Boss反派，其實我好鍾意做反派，以前做唔少，我又好鍾意羅拔迪尼路，經常模仿佢。」

近期《星空下的仁醫》演周院長一角：「我都好鍾意，有點衰衰哋，但亦有Funny一面，介乎乞人憎和可愛之間。接到角色覺得好好玩，好有發揮，拍攝時同播出看都好享受，好有滿足感。」

最新影片：Anson Lo+Alina+Hendi訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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