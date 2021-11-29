  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (週一) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校長專欄】中一派位全級25名好過第1名？ 校長拆解呈分試與升中派位兩大迷思

育兒經 11:31 2021/11/29

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

許定國校長拆解呈分試成績與升中派位的規則。

小六學生參與「中學學位分配」的申請將於明年1月展開，近日陸續收到不同中學學校資訊的資料，學校會透過電子平台將有關資訊發佈給家長。

「中學學位分配」主要分為「自行分配學位」及「統一派位」兩個部分﹔在「自行分配學位」階段，家長可以為學生向不多於兩所中學遞交申請，各中學會按本身的辦學理念，訂立相關的收生程序、準則及比重去甄選學生。家長們可到心儀學校的網頁尋找相關資訊，為學生作好準備。如學生在「自行分配學位」階段獲心儀學校取錄，一般會於明年3月獲得通知。

在「自行分配學位」階段未獲學位的學生則需參加「統一派位」，即家長們稱為的「大抽獎」，小六學生家長會在明年4月透過子女就讀的小學收到「中一派位選擇學校表格」，然後為子女在所屬學校網內選擇最多30所中學。

由於統一派位是按學生的派位組別、家長選校意願和隨機編號分配中一學位，因此在每年的派位結果公佈後，家長們在不同的資訊平台進行討論 ，部分討論如下﹕

討論一﹕ 校內考試排名與呈分排名不同

在學生進行考試後，學校會透過指定的系統遞交學生成績，系統會將學生在考試中需用作「中學學位分配」科目的成績「標準化處理」，再按每科的比重計算出一個綜合分數，然後按此分數定出各學生在校內的呈分排名。

在填寫「中一派位選擇學校表格」前，家長可向學校了解學生的呈分排名，以分析學生屬於那一個派位組別，否則有機會出現第二組別學生錯誤選擇第一組別中學，導致派位結果不理想的情況。

討論二﹕  全級考第25名的學生派位結果好過全級考第10名的學生

「統一派位」是按學生的派位組別、家長選校意願和隨機編號這三個因素來分配中一學位。

假設全級考第10名和第25名的學生皆屬於第一派位組別，在分組後，其原有呈分排名已沒有任何作用，進而影響學生在「統一派位」的結果便是家長選校意願及隨機編號了。

最新影片推介：

撰文 : 許定國校長 佛教黃焯菴小學

相關文章

【育兒心得】父母教養模式與子女自信　恩威並施型對孩子成長有積極影響
19:29 2021/11/12
【育兒心得】父母教養模式與子女自信　恩威並施型對孩子成長有積極影響
【育兒心得】孩子懂得感恩便是快樂 EstherChu：快樂不關乎財富和成就
18:28 2021/11/17
【育兒心得】孩子懂得感恩便是快樂 EstherChu：快樂不關乎財富和成就
【育兒心得】爸媽橫眉怒目去兇小孩「No」 鄧藹霖：湊仔秘訣在於做會笑媽媽
11:44 2021/11/23
【育兒心得】爸媽橫眉怒目去兇小孩「No」 鄧藹霖：湊仔秘訣在於做會笑媽媽

你可能感興趣

【育兒心得】父母教養模式與子女自信　恩威並施型對孩子成長有積極影響
19:29 2021/11/12
【育兒心得】父母教養模式與子女自信　恩威並施型對孩子成長有積極影響
【育兒心得】孩子懂得感恩便是快樂 EstherChu：快樂不關乎財富和成就
18:28 2021/11/17
【育兒心得】孩子懂得感恩便是快樂 EstherChu：快樂不關乎財富和成就
【育兒心得】爸媽橫眉怒目去兇小孩「No」 鄧藹霖：湊仔秘訣在於做會笑媽媽
11:44 2021/11/23
【育兒心得】爸媽橫眉怒目去兇小孩「No」 鄧藹霖：湊仔秘訣在於做會笑媽媽
呈分試 中學 輔導 育兒心得 小學

最高瀏覽

【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
11:17 2021/11/28
【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
12:34 2021/11/28
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打
16:37 2021/11/28
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打