【校長專欄】中一派位全級25名好過第1名？ 校長拆解呈分試與升中派位兩大迷思

▲ 許定國校長拆解呈分試成績與升中派位的規則。

小六學生參與「中學學位分配」的申請將於明年1月展開，近日陸續收到不同中學學校資訊的資料，學校會透過電子平台將有關資訊發佈給家長。

「中學學位分配」主要分為「自行分配學位」及「統一派位」兩個部分﹔在「自行分配學位」階段，家長可以為學生向不多於兩所中學遞交申請，各中學會按本身的辦學理念，訂立相關的收生程序、準則及比重去甄選學生。家長們可到心儀學校的網頁尋找相關資訊，為學生作好準備。如學生在「自行分配學位」階段獲心儀學校取錄，一般會於明年3月獲得通知。

在「自行分配學位」階段未獲學位的學生則需參加「統一派位」，即家長們稱為的「大抽獎」，小六學生家長會在明年4月透過子女就讀的小學收到「中一派位選擇學校表格」，然後為子女在所屬學校網內選擇最多30所中學。

由於統一派位是按學生的派位組別、家長選校意願和隨機編號分配中一學位，因此在每年的派位結果公佈後，家長們在不同的資訊平台進行討論 ，部分討論如下﹕

討論一﹕ 校內考試排名與呈分排名不同

在學生進行考試後，學校會透過指定的系統遞交學生成績，系統會將學生在考試中需用作「中學學位分配」科目的成績「標準化處理」，再按每科的比重計算出一個綜合分數，然後按此分數定出各學生在校內的呈分排名。

在填寫「中一派位選擇學校表格」前，家長可向學校了解學生的呈分排名，以分析學生屬於那一個派位組別，否則有機會出現第二組別學生錯誤選擇第一組別中學，導致派位結果不理想的情況。

討論二﹕ 全級考第25名的學生派位結果好過全級考第10名的學生

「統一派位」是按學生的派位組別、家長選校意願和隨機編號這三個因素來分配中一學位。

假設全級考第10名和第25名的學生皆屬於第一派位組別，在分組後，其原有呈分排名已沒有任何作用，進而影響學生在「統一派位」的結果便是家長選校意願及隨機編號了。

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