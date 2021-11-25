【阿倫桃色風波】曾跟梅姐張國榮雄霸樂壇　《梅艷芳》最終決刪除譚詠麟角色

▲ 《梅艷芳》初剪版據知有譚詠麟的戲份。

在80年代中至80年末，香港以至整個華人流行樂歌壇，譚詠麟、張國榮、梅艷芳可說鼎足而三，甚至可以說在三人當中，以譚詠麟的歌迷人數稍勝張國榮、梅艷芳。

譚詠麟於70年代成為溫拿樂隊主唱，開始演藝生涯，在隊中以他與鍾鎮濤最為受歡迎。後來阿倫單飛發展，在1979年推出首張個人專輯《反斗星》。

▲ 譚詠麟陷入桃色風波。（取自微博）

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譚詠麟在1981年推出第3張個人粵語專輯《忘不了您》，取得四白金的優異成績，由此奠定當時年青偶像地位，在1984年度TVB十大勁歌的季選歌曲的40首當中，他一人獨佔10首。

曾是「最受歡迎男歌星」四連霸

從1984至1987年，他在《十大勁歌金曲頒獎典禮》連續四屆獲得「最受歡迎男歌星」。1985年譚詠麟於同一年度中獲「最受歡迎男歌星」，「金曲金獎」及全年「最暢銷唱片獎」三個大獎，亦是直至2020年為止，唯一歌星能在同一年度獲此殊榮。

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在80年代中，譚詠麟與張國榮、梅艷芳在香港以至華語樂壇鼎足而三，譚詠麟與張國榮的兩派歌迷更是勢成水火，當年派粉絲不時互鬥成當年花邊新聞。

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《梅艷芳》未有阿倫角色

於1988年初舉行的十大中文金曲音樂頒獎禮上，譚詠麟憑《Don't Say Goodbye》、《知心當玩偶》分別入選十大中文金曲外，並奪全年總銷量冠軍大獎以及IFPI大獎，阿倫卻在領獎時突然宣布今後不再接受任何具競爭性質的音樂獎項，當時令成全城熱話。

在現正上映的話題電影《梅艷芳》內，當中有劉俊謙飾演的張國榮出現，卻完全沒有譚詠麟現身。

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《梅艷芳》電影編劇吳煒倫早前接受網媒訪問就透露，劇本初稿原本會有梅艷芳、張國榮與譚詠麟同台的場面，以重現80年代香港樂壇天王天后並立的盛況，可是後來卻因種種原因決定捨棄。

事實梅艷芳一生經歷十分豐富，在兩個多小時的電影內沒可能將梅姐精彩人生一一呈現，為求電影完整，把一些人物刪去亦在所難免。

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