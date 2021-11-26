【公屋垃圾屋】出動5人免費幫富亨邨垃圾屋滅曱甴　暖心滅蟲公司：極度恐怖會持續跟進

▲ Nobedbugs-Hk免費提供滅蟲服務。

大埔富亨邨早前出現恐怖「曱甴屋」震驚街坊和網民，日前就有滅蟲公司願意免費為單位滅曱甴，區議員何偉霖透露，屋內情況連滅蟲公司也表示非常惡劣，單位內「屍橫遍野」。但何偉霖坦言滅蟲是只標不治本，如長年酗酒、有拾荒習慣的獨居男戶主不改善日常習慣，同樣問題依然會發生。

區議員何偉霖於Facebook公開滅蟲過程及相片。由於單位已由男住戶的家人購入，屋邨清潔公司、食環署、房署都表示單位內屬於私人範圍，不會代為清理單位內的垃圾及屍體。而食環署表示就算可以清理，都要收取相關費用。

但我想講呢個牽涉到公共衛生，希望部門可以酌情處理！

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幸好，後來有滅蟲公司願意義務到單位滅蟲。滅蟲時，單位只能用「屍橫遍野」形容，「嗰浸味道電梯口都聞到，辛苦晒各位以及清潔前線員工。」

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不過由於情況太惡劣，他表示問題始終未完全解決。

戶主日常行為上如果冇改善，同樣嘅問題依然會繼續發生。

何議員續指，戶主親人都上了年紀，單憑他一人之力難以處理單位內的惡劣情況，而且經濟有一定困難，他都希望政府部門可以幫忙，亦對受影響鄰居致歉。希望能勸服戶主搬出與親人同住，讓戶主有人照顧。另外希望有義工可幫手清理屋內垃圾，令滅蟲公司可以做後續處理，達到更佳效果。

社會福利署回覆會與戶主親人聯絡，睇吓有啲咩可以幫到戶主，亦嘗試會搵有冇慈善團體、義工可以幫到手執屋，但我相信都需要時間，唔能夠即時解決問題！如果部門用處理野豬嘅力度，去處理更應該處理嘅公共衛生問題蟲患，我相信市民一定表示歡迎及感激。

據悉，涉事的獨居男戶主早年與妻兒離散後，酗酒成癮並有拾荒習慣，衞生問題已困擾該幢大廈超過十年。每當家人為他找外援清潔住所時，「曱甴大軍」就會湧現整層樓的走廊，甚至禍延鄰居的家中，十分恐怖。家人曾為男戶主申請老人院，但就指他寧願偷走，都要回富亨邨家中，家人亦深感煩惱。

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滅蟲公司形容恐怖程度列入「TOP3」

提供免費滅蟲服務的Nobedbugs-Hk首席技術員Francisco接受TOPick訪問時表示，這次並非首次義務滅蟲，公司過往都經常和社福機構合作，義務或以較低的收費幫助基層家庭進行滅蟲服務。

他提及，早前在社交網站見到涉事曱甴單位後，公司主動聯絡區議員何偉霖，表示願意免費為涉事單位提供滅蟲服務。滅蟲當日，公司派出5名員工，由於涉事單位的垃圾及雜物太多，最後花了3至4小時才完成滅蟲服務，他們先用獨特的專利技術噴霧，再用煙霧滲入家中每個角落及裂縫，達至滅蟲的效果。

涉事單位的曱甴主要有兩個品種，一種是棕帶曱甴，另外一種是美國曱甴，兩個品種在香港都常見，且繁殖效果極強。Francisco表示，涉事單位部分窗戶出現破損，美國曱甴識飛，估計透過破洞飛入屋中產卵繁殖，而棕大曱甴則以食垃圾維生，他形容

單位裏面很多垃圾及食物殘渣，導致大量曱甴寄居繁殖，恐怖程度可以列入處理過的個案中『TOP3』!

他指，由於家單位中目前還有大量的雜物，未必能一次達到完全清理的效果，公司會繼續跟進個案，預計最快兩個星期後再次上門進行清理。

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責任編輯：羅嘉欣