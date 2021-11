美斯夥美國品牌Jacob & Co推聯乘潮錶　限量180隻售30萬港元

▲ 美斯與美國品牌Jacob & Co推出聯乘特別版,該品牌是設計帶玩味的潮錶元祖之一。

今年8月美斯先以天價轉會,離開效力21年的巴塞隆拿,以年薪4,100萬美元簽約法國巴黎聖日耳曼兩年,雖然「2021年福布斯足球員收入榜」以1.1億美元屈居第2位,只是跟第1位的C.朗拿度差1,500萬美元,這位34歲阿根廷國寶級前鋒依舊是足球界的焦點。

轉會後首個工作天,任誰的焦點離不開他手上所戴的腕錶,有錶迷曾問過:「What kind of watch do you wear for your first day at a new job? If you’re Lionel Messi, the answer is easy: a Rolex.」他不負球迷所望,果然戴上黑水鬼玫瑰金「Oyster Perpetual Yacht-Master 40(116655)」(已炒近港幣30萬)。

可能轉開有條路吧?今年美斯正式與 Jacob & Co 簽下合約,推出聯乘特別版「 Epic-X Chrono Messi Titanium 」,這款錶只會限量推出 180 隻,售價達 30 萬港元。

基於疫情關係2021年金球獎不會舉行實體頒獎禮,但美斯又一再入圍,球迷只可透過在線上方法收看,不知能否見證這位足球先生真正變心的轉會?還是學Ye(Kayne West)那樣:「I'm not a slave to Jacob & Co.,」,在重要時刻戴戴勞力士心頭好呢?

Jacob & Co.,是來自美國的品牌,是設計帶玩味的潮錶元祖之一,亦以鑲滿鑽石金錶面聞名錶壇,Rap界天王級男歌手Drake也曾以480萬入手輪盤腕錶,憑著電影《尚氣與十環傳奇》在美國人氣爆燈,劉思慕亦被品牌贊助出席Met Gala,可想而知此品牌深受型男愛戴!

記者:黃鑑江