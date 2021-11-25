美斯夥美國品牌Jacob & Co推聯乘潮錶　限量180隻售30萬港元

▲ 美斯與美國品牌Jacob & Co推出聯乘特別版，該品牌是設計帶玩味的潮錶元祖之一。

今年8月美斯先以天價轉會，離開效力21年的巴塞隆拿，以年薪4,100萬美元簽約法國巴黎聖日耳曼兩年，雖然「2021年福布斯足球員收入榜」以1.1億美元屈居第2位，只是跟第１位的C.朗拿度差1,500萬美元，這位34歲阿根廷國寶級前鋒依舊是足球界的焦點。

轉會後首個工作天，任誰的焦點離不開他手上所戴的腕錶，有錶迷曾問過：「What kind of watch do you wear for your first day at a new job? If you’re Lionel Messi, the answer is easy: a Rolex.」他不負球迷所望，果然戴上黑水鬼玫瑰金「Oyster Perpetual Yacht-Master 40（116655）」（已炒近港幣30萬）。

可能轉開有條路吧？今年美斯正式與 Jacob & Co 簽下合約，推出聯乘特別版「 Epic-X Chrono Messi Titanium 」，這款錶只會限量推出 180 隻，售價達 30 萬港元。

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基於疫情關係2021年金球獎不會舉行實體頒獎禮，但美斯又一再入圍，球迷只可透過在線上方法收看，不知能否見證這位足球先生真正變心的轉會？還是學Ye（Kayne West）那樣：「I'm not a slave to Jacob & Co.,」，在重要時刻戴戴勞力士心頭好呢？

Jacob & Co.,是來自美國的品牌，是設計帶玩味的潮錶元祖之一，亦以鑲滿鑽石金錶面聞名錶壇，Rap界天王級男歌手Drake也曾以480萬入手輪盤腕錶，憑著電影《尚氣與十環傳奇》在美國人氣爆燈，劉思慕亦被品牌贊助出席Met Gala，可想而知此品牌深受型男愛戴！

記者：黃鑑江