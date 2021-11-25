【體格評估】調整高齡駕駛者及職業司機體格證明要求　公署倡4項建議

▲ 申訴專員公署完成一項對駕駛執照申請人／持有人體格證明的要求的主動調查，向運輸署提出了四項建議。（新聞處）

申訴專員趙慧賢今日（25日）宣布，向運輸署提出了4項建議，包括為申領駕駛執照所需的體格證明訂明檢驗項目、為指定年齡的商用車輛司機訂明較嚴格的體格要求、加強宣傳等。

趙慧賢表示，完成一項有關運輸署對駕駛執照申請人／持有人體格證明的要求的主動調查，調查發現，雖然有為高齡駕駛者及職業司機訂定較嚴格的體格證明要求，甚至施加駕駛限制，但體格檢驗證明書並無訂明註冊醫生必須為申請人進行的指定檢查項目，現行法例亦沒有特別為駕駛商用車輛的職業司機制訂任何體格要求。

另外亦考慮到香港人口持續高齡化及商用車輛，尤其是重型商用車輛，認為應調整對高齡駕駛者及職業司機的體格證明要求，減低因駕駛人士的健康出現問題而釀成交通意外的風險。

因此，公署在調查報告提出以下4項建議：

為申領駕駛執照所需的體格證明訂明檢驗項目，並就此為醫療專業人員提供指引

為指定年齡的商用車輛司機（尤其是重型車輛司機）制定體格檢驗制度及訂明較嚴格的體格要求

加強宣傳及教育以提醒駕駛人士注意個人身心健康和駕駛能力的變化

探討便利駕駛商用車輛的職業司機進行體格檢驗的不同途徑

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責任編輯：余思嵐