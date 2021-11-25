  • 21°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 11:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿倫桃色風波】譚詠麟兒子牛津大學碩士畢業 譚曉風11歲六級鋼琴GCSE考獲12A

育兒經 11:38 2021/11/25

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

譚詠麟兒子牛津大學碩士畢業，譚曉風11歲六級鋼琴GCSE考獲12A。

「年年二十五」的校長譚詠麟昨日（11月24日）被一位名叫「#悲傷牛肉麵_」的內地男網民指控「睡粉絲」，貼出男子背面相兼發文，指71歲的譚詠麟與自己的23歲女朋友發生越超友誼關係，事件受到香港、內地網民關熱烈討論。

雖然譚校長捲入桃色風波，但譚詠麟（阿倫）卻是一位慈父。早在2017年，譚校長罕有地在社交網站上載愛兒譚曉風的畢業照，相中他擁抱着囝囝，雖只見到背面，很多粉絲替阿倫高興，讚曉風年僅21歲就讀畢碩士，是名副其實的學霸！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

阿倫與紅顏知己Wendy所生的愛兒曉風，多年來備受高度保護，每次愛兒被傳媒拍到照片，阿倫也避而不談，以免兒子成為焦點。

在校長悉心栽培下，曉風早年於英國GCSE考試中，以12A*被拔尖，13年獲牛津大學工程科學系取錄，轉眼已於碩士畢業。曉風算得上是「十項全能」，吉他、鋼琴、打鼓樣樣精通；曾是牛津大學划艇隊隊員的他，籃球和網球也同樣難不倒。

最新影片

阿倫以前會教兒子應付挫折，但兒子長大就放手讓他自行面對。他沒有為兒子的未來鋪路，選科也是由兒子決定，他說：

路由他自己鋪，他喜歡怎樣就隨他選擇。

阿倫當年曾罕有公開大讚紅顏知己Wendy教仔有方，讓曉風明白到幸福並非必然，自小就帶兒子探訪貧困地區，雖然自己很想做嚴父，但對着乖巧的兒子，阿倫卻無法板着口臉，印象中只是在兒子兩歲時打過他一次。

曉風在牛津攻讀電子工程碩士，畢業後任職一間遊戲公司工程師。

最新影片

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

譚詠麟 GCSE 家庭關係 牛津大學

最高瀏覽

【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
10:29 2021/11/24
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心
10:37 2021/11/24
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心