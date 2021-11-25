【阿倫桃色風波】譚詠麟兒子牛津大學碩士畢業 譚曉風11歲六級鋼琴GCSE考獲12A

▲ 譚詠麟兒子牛津大學碩士畢業，譚曉風11歲六級鋼琴GCSE考獲12A。

「年年二十五」的校長譚詠麟昨日（11月24日）被一位名叫「#悲傷牛肉麵_」的內地男網民指控「睡粉絲」，貼出男子背面相兼發文，指71歲的譚詠麟與自己的23歲女朋友發生越超友誼關係，事件受到香港、內地網民關熱烈討論。

雖然譚校長捲入桃色風波，但譚詠麟（阿倫）卻是一位慈父。早在2017年，譚校長罕有地在社交網站上載愛兒譚曉風的畢業照，相中他擁抱着囝囝，雖只見到背面，很多粉絲替阿倫高興，讚曉風年僅21歲就讀畢碩士，是名副其實的學霸！

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阿倫與紅顏知己Wendy所生的愛兒曉風，多年來備受高度保護，每次愛兒被傳媒拍到照片，阿倫也避而不談，以免兒子成為焦點。

在校長悉心栽培下，曉風早年於英國GCSE考試中，以12A*被拔尖，13年獲牛津大學工程科學系取錄，轉眼已於碩士畢業。曉風算得上是「十項全能」，吉他、鋼琴、打鼓樣樣精通；曾是牛津大學划艇隊隊員的他，籃球和網球也同樣難不倒。

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阿倫以前會教兒子應付挫折，但兒子長大就放手讓他自行面對。他沒有為兒子的未來鋪路，選科也是由兒子決定，他說：

路由他自己鋪，他喜歡怎樣就隨他選擇。

阿倫當年曾罕有公開大讚紅顏知己Wendy教仔有方，讓曉風明白到幸福並非必然，自小就帶兒子探訪貧困地區，雖然自己很想做嚴父，但對着乖巧的兒子，阿倫卻無法板着口臉，印象中只是在兒子兩歲時打過他一次。

曉風在牛津攻讀電子工程碩士，畢業後任職一間遊戲公司工程師。

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責任編輯：王明芳