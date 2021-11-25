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【明星減肥】靠練瑜珈3個月成功瘦身　 67歲肥媽瘦了一個碼：身體變結實

娛樂 12:03 2021/11/25

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

肥媽成功靠瑜珈瘦身。

近年不少女星也愛上瑜伽這運動，因為可以達瘦身之效、同時令筋骨柔軟，使身心靈放鬆。連現年67歲的肥媽（Maria Cordero）於數月前也開始迷上玩瑜伽，更成功達到瘦身成效。

早前肥媽為TVB新節目《讀心專家》進行拍攝，向來肥嘟嘟的她竟瘦了一個碼，驟眼看雙腳與契仔陸浩明一樣纖瘦，今勻真的是「肥媽」變「瘦媽」。

【肥媽喪夫】肥媽收拾喪夫之痛復工　認為亡夫仍在家中：覺得他還在我身邊【有片】

肥媽於8月開始學習瑜珈。（取自Facebook）

肥媽迷上瑜伽

在今年8月，肥媽於Facebook分享學習瑜伽的照片，身穿背心和運動服的她，以瑜伽輪做出拉筋伸展等動作，更凌空倒吊挑戰高難度。

肥媽更留言鼓勵一眾粉絲：「我都做到，你都做到」。當時不少網民大感驚訝外，亦叮囑肥媽要量力而為，而肥媽即回覆︰「動作經過老師從旁指導，所以十分安全」。

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肥媽氣色比以前好

經過3個多月的努力，似乎有成效。

從TVB發放的官方照片所見，肥媽（Maria Cordero）早前到訪街市拍攝《讀心專家》，只見她清減了不少，面頰瘦削了之外，連雙腿也變得纖瘦，除身型瘦了一圈，肥媽的氣色比以前好。

照片中所見肥媽瘦了一個碼。

網民羨慕肥媽

另外，本月初肥媽為Uncle Ray榮休演唱會擔任嘉賓時，事後她上載當晚的照片，身身穿藍色閃珠片裙的她臉頰尖尖，梁思浩也有留言道︰「阿媽瘦咗又靚左，仲要非常精神𠻹。」

連網民也不禁笑言︰「瘦到差點不認得。」，有網民更說眼見肥媽靠做瑜伽令身材苗條，亦激發起她學瑜珈的動力。

對於成功靠瑜珈瘦身，肥媽曾留言回覆網民：「其實只係結實了，磅數仲重左。」、「都唔係刻意減，係身體firm了」等等。

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人稱肥媽的Maria Cordero於2004年初曾接拍廣告，擔任纖體公司的代言人，在4個半月內成功減掉70磅。

當時，她還推出了瘦身秘笈《肥媽極速瘦身天書》。雖然當年成功瘦身，但大眾依然稱呼她為「肥媽」。

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【明星健康】玩瑜伽挑戰凌空倒吊　肥媽：我都做到你都做到

近年愛上行山

及至近年，肥媽曾經患大腸癌和生子宮肌瘤，更需要切除整個子宮，她開始著重健康養生。她除了分享自己做運動的相片，又曾經主持《健康食平D》向觀眾介紹不少健康的家常小菜 。 

除做瑜伽，肥媽近期更愛上行山。她於個人Youtube頻道裡教煮食外，還拍攝行山短片，早前她分享了一段簡單行山頂的短片，只見到她跟著教練行山，學習行山的姿勢及呼吸方法。肥媽更於片中說：「真係做到老，學到老，原來自己係唔識行路！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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