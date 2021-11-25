【親子好去處】MOSTown海賊王聖誕裝置　7米高烈陽號限定精品登場

▲ ONE PIECE粉絲不要錯過於新港城中心舉行的「海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」活動，欣賞壯觀的烈陽號。（相片來源：商場提供）

大熱日本動畫《ONE PIECE海賊王》為慶祝動畫播映1,000集及預祝漫畫連載25周年，與MOSTown 新港城中心打造「海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」主題活動，一眾經典船員角色將以全球首度曝光的ONE PIECE Sweets系列造型現身，還有日本官方團隊設計，7米高的「MOST-SWEET 烈陽號」海盜船，極多打卡位！

由即日起至2022年1月2日，「MOST-SWEET 烈陽號」海盜船將現身商場中庭，有7大展區讓大家冒險探索。有化身布甸的烏索普家、船長路飛及音樂家布魯克、考古學家魯賓、船匠芬奇等角色，船上更有3個互動遊樂區，包括「甜萌盟Gym Room體感遊戲區」、「甜萌盟Cupcake DIY體驗館」及「甜萌盟Poolside 樂園」，只要在商場內以電子貨幣即日消費滿$250，即可參加。

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位於L3活動區、以Sweet Bakery 為造型的《ONE PIECE海賊王》期間限定店，有超過200款主題精品發售，包括特別為是次活動度身訂製的ONE PIECE SWEETS主題精品，如露營用具、雨傘、抱枕、文具及杯墊等，一共超過30款。於Pop-up store買滿$350，更可獲贈隨機ONE PIECE SWEETS造型襟章1個。

MOSTown．海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航

地點：馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心L2天幕廣場

日期：即日起至2022年1月2日

時間：12nn至9pm

記者：張頌婷