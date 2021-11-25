【阿倫桃色風波】床照男子穿KELME波鞋引發網民熱搜　解構卡爾美品牌故事每年零售額18億

▲ KELME波鞋引發網民熱搜，原來卡爾美品牌每年零售額18億！

「年年二十五」的校長譚詠麟昨日（11月24日）被一位名叫「#悲傷牛肉麵_」的內地男網民指控「睡粉絲」，貼出男子背面相兼發文，指71歲的譚詠麟與自己的23歲女朋友發生越超友誼關係，事件受到香港、內地網民關熱烈討論，又不斷有網民偵探上身，認為相中男子的衣著與波鞋款式與校長的日常打扮甚為相似。事件中主角穿著的波鞋款式KELME（卡爾美）更引來網民熱搜，以下TOPick會拆解KELME品牌！

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「睡粉絲」事件的相中男子穿著KELME黑色波鞋，隨即引來網民搜尋有關鞋款，發現譚詠麟原來都是KELME的忠實粉絲。從譚詠麟的微博可見，他不時穿著KELME波鞋，不論做運動、外出拍攝或出席活動都會穿KELME波鞋。據網民搜尋，KELME於淘寶設有「KELME旗艦店」，而大部分波鞋、波boot定價都300元有找。而相中男子穿著KELME黑色波鞋，大約最平售238元。

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西班牙品牌 被卡爾美中國收購80%股權

KELME（卡爾美）是西班牙New Millennium Sports公司擁有運動裝備品牌。卡爾美於1963年由Diego Quiles和José Quiles兄弟二人創辦。直至2014年，曾經是KELME的中國代工廠「晉江遠祥服裝織造有限公司」收購了卡爾美在華全部業務，並隨後改名為「卡爾美（中國）有限公司」。2018年卡爾美中國收購了卡爾美80%的股權，成為卡爾美的大股東。

據其官網資料，KELME總公司位於福建省晉江市新塘街道福興路工業園區內，佔地面積約100畝，員工約2000多人。KELME截至2019年於中國累計有逾300間連鎖直營門店，每年零售額達18億元。目前KELME是中國職業足球最大贊助商。

KELME以生產波boot著名，標榜真皮、球感與舒適度。品牌亦有生產波衫，在2018-2019賽季，KELME共贊助了4支西甲球隊,包括愛斯賓奴、艾拉維斯等。而KELME亦是英超球隊屈福特的球衣贊助商。另外品牌亦有推出籃球、排球、單車，以至休閒服飾

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責任編輯：羅嘉欣