【男人最痛】男子小便劇痛屙出鋸齒狀腎石　醫生：飲水不足是生腎結石主因

▲ 飲水不足是生腎結石主因，每天喝12至14杯水，有助預防腎結石。

生腎石是都市病之一，成因眾多，可以是少喝水引起。日前外國有女網民分享影片，展示男友小便後排出的腎結石，呈鋸齒狀、有多處尖角，令人聯想到排出時的痛苦情形。腎科專科醫生何仲平曾表示，飲水不足是生腎結石主因，每天喝12至14杯水，少喝汽水為妙，有助預防腎結石。

據英國媒體《每日星報》報道，一名「TikTok」（抖音）女網民分享一段題為「我可憐的男友剛剛把這個排出來」的影片，片中可見網民用鉗子不斷翻弄一顆呈鋸齒狀的淡黃色結晶體。而這顆不規則狀、多處起尖角的晶體，其實就是從網民男友排出的腎結石。

女網民表示，從來不知道腎結石可以如此恐怖，直到親眼目睹猶如「鋒利刀尖」的腎石；她繼而又補充，男友之所以生腎石，並不是因飲食習慣，或缺乏水分引起，而是由於遺傳因素。

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最新影片：

影片引起不少網友留言：「我20多歲時體驗過，那是地獄般的經歷，最有效是多喝水」亦有人指一看到影片，已經立即去喝了3杯水；又有人稱：「光看已很痛苦了」。

英國國民健保署醫生Karan Rajan引用女網民的影片，表示腎石通過小便排出，是非常痛苦的方法。他指出，約10%人在一生中有可能會生腎石，其中缺乏鈣質的人較易有這種問題，因此建議必須攝取足夠鈣質，令鈣與腸胃中的草酸鹽（oxalates）結合並排出體外，以減低出現腎結石的機會。

腎病科醫生何仲平曾表示，腎結石是一種在腎臟或者尿道中形成的硬晶體物質，這種結石的形成是尿液中鈣、尿酸鹽、草酸鈣、磷等微粒積聚的結果。尿液中這些物質數以百萬的結晶日益增大，最終形成了結石：

所以喝水不夠，是生成腎石的主因。

何醫生稱，腎石若在腎內是不會感到痛，但進入輸尿管就會劇痛。結石的大小與疼痛程度無關，小而粗精的結石，通常比大而圓滑的結石引發的疼痛更多。至於腎石持續阻塞，就可引發腎功能損傷。

每天喝多於3公升水

要預防腎結石，可留意飲食。何醫生指出：「首先要大量喝水，每天喝12至14杯（多於3 公升），若體力勞動者需要攝入更多水份。另外，每日排尿量比飲水量更為重要，每日應多於2至2.5公升，當然也要視乎實際情況，譬如戶外活動排汗多者，也是排出體液的途徑。還有一點是汽水少喝為妙，一來糖份高二來它含磷酸。」

何仲平醫生說，如攝取過量的鹽份，會增加尿液中鈣的排出從而增加鈣結石形成的風險，故應避開醃菜、鹽漬零食等食物為宜。

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責任編輯：羅嘉欣