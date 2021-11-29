城大生推出手機App結合社會服務　解決視障人士生活難題

科技不僅改變世界，亦為殘疾人士應對日常生活所需帶來便利。為鼓勵同學以創科貢獻社會，香港城市大學（城大）學生發展處在政府「創科實習計劃」下首度安排兩名電機工程學系同學到非牟利組織香港傷健共融網絡實踐所學，在教授指導下成功推出三個專為視障人士而設的手機程式，滿足他們的生活難題及娛樂需要。

「官產學研」合作 助學生將理念轉化為程式

▲ 城大學務長鍾樹鴻教授 (左二)及電機工程學系副教授袁紹賢博士(右二) 表示， 大學鼓勵同學將學科知識應用於服務學習中，運用創意協助弱勢社群。

城大學生發展處一直致力培養同學建立積極正面的態度與服務他人的精神，並於2015年推出「僕人領袖計劃」(Servant Leadership Training Programme)，鼓勵學生透過服務不同群體，將所學回饋社會。城大學務長鍾樹鴻教授表示大學鼓勵同學發揮創造力及潛能，為弱勢社群提供合適支援。「近年我們不斷在各個學系發掘創意與可行性兼備的科研項目應用於服務學習中。」



適值電機工程學系副教授袁紹賢博士推動同學透過畢業論文匯聚學科知識與創意，城大學生發展處在創新科技署「創科實習計劃」的資助下為同學爭取到香港傷健共融網絡的暑期實習機會，合力開發視障人士所需的手機程式，協助他們解決日常生活難題。「這次『僕人領袖計劃』結合電機工程學系的畢業論文研究，加上政府的實習資助及非牟利組織的支持，完美體現了『官產學研』的協作，對同學而言也是寶貴的實踐經驗。」



經過數屆畢業班同學接力改良，袁博士喜見今年三個程式順利推出。「各程式盡應視障人士的生活及娛樂所需: 有加入實時功能的導航; 改善音樂學習的樂譜轉換系統；另有讓他們體會捉棋樂趣的中國象棋遊戲。」

▲ 城大同學近日推出三個手機程式滿足視障人士的生活及娛樂需要。

獲非牟利組織支持 提供寶貴實習機會

▲ 兩名城大電機工程學系同學在香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮先生(中) 的支持下成為機構的實習生。

本為視障人士的香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮（Kim）表示一直很欣賞城大對弱勢社群的關注及支持。其組織在過去六年透過「僕人領袖計劃」招募城大學生擔當「聰明使者」(Wise Walker)，為不少殘障家長的健全子女進行功課輔導及成長支援，成效甚大。故當知悉有城大同學正準備將論文意念轉化為手機程式時，決定為他們提供實習職位與薪金補貼。



「用家的意見對設計任何產品或解決方案尤其重要，否則空有創意，目標客群卻得物無所用，與空中樓閣無異。」 Kim讚揚兩位同學積極投入實習工作，並與視障同事緊密溝通，為程式設計提供了很多實用建議，早前已成功把三個手機程式上架供視障人士下載使用；而能在非牟利組織實習對即將或已投身社會的兩人更是難得的體驗，料可為他們日後投身程式設計等電機工程專業帶來很大幫助。



親身了解用家需要 打好專業根基

▲ 城大電機工程學系學生林揚舜和曾銘堅從實習中明白用家意見對開發手機程式的重要，對將來投身相關專業大有裨益。

來自電機工程學系的林揚舜和曾銘堅在實習期間親身接觸視障人士，深入了解用家意見，再改良手機程式設計，確保能照料使用者的真正需要。



負責設計導航程式的林揚舜現已加盟IT公司專責手機程式設計。他坦言很高興能獲得實習機會，過程中亦認識到不少視障人士，明白到他們對導航指引的真正需要。「程式的原設計只有左右導向；與視障人士詳談後，我加入了更多常用的角度，如一點鐘、三點鐘方向等，讓他們可獲得更清晰的指示。然而，過多資訊反會令他們覺得混亂，故應適可而止。這些實踐經驗都讓我獲益良多，也成為了我獲得僱主賞識及聘請的重要考慮因素。」



將於明年畢業的曾銘堅則結合了個人對音樂的認識及視障人士的建議，成功改良並完成了一個轉換樂譜的程式。他深信用家意見是手機程式設計成功的關鍵，而這次經歷和得著亦令他對日後加入手機遊戲公司發展的信心大增。「實習期間最難忘是與教導音樂的視障老師暢談，令我對他們使用手機程式的習慣和期望有另一番體會，日後也會更重視用家的看法。」



請按以下連結下載相關手機程式:

MusicXML Reader (音樂): https://apps.apple.com/in/app/musicxml-reader-vip/id1569119880

EGD2021 (導航): https://apps.apple.com/in/app/egd2021/id1559438204

Chinese Chess (中國象棋): https://apps.apple.com/in/app/chinese-chess-vip-2021/id1570580864



若想進一步了解城大學生發展處的 「僕人領袖計劃」，可瀏覽以下網頁: http://www.cityu-sltp.hk/



（資料由客戶提供）