【百年古蹟】深水埗前配水庫辦免費導賞團　下月1日接受報名

▲ 水務署助理署長鍾永基（中）表示深水埗前配水庫下月中起辦免費公眾導賞團。（黃小冰攝）

被評為一級歷史建築的深水埗主教山前配水庫去年險遭清拆。水務署今（25日）宣布，將於下月15日至明年6月14日安排公眾導賞團，費用全免，下月1日開始接受報名。水務署表示，參觀人士不需接種疫苗，惟部分殘疾人士未必適合參加。

水務署表示，暫定於下月15日至明年6月14日舉行為期半年的公眾導賞團，讓公眾免費參與。導賞團逢週一至六均有3團，週日則有兩團；參觀時常為90分鐘，每團人數最多12人加兩名導賞員，預計每月總參觀人數可達約1000人。導賞團下月1日開始接受報名，個人參觀可透過網上預約系統申請，團體參觀則可透過政府一站通提交申請。參加者須使用安心出行，但不用完成疫苗接種。

導賞團會於巴域街集合，步行約10分鐘至配水庫。水務署助理署長鍾永基指，路途中有很多樓梯，沒有無障礙通道，未必適合部分殘疾人士，提醒市民需因應身體狀況決定是否參加。他又表示，未能前往參觀的市民也可透過水務署早前推出的虛擬導覽遊覽配水庫。

參與導賞團的市民可以觀賞配水庫的內部結構及建築特色，包括花崗石柱、仿羅馬紅磚拱券等，鍾永基表示，到達水庫內可以周圍走，亦可用手觸摸，相信只要非「一指神功」不會破壞石頭。

水務署表示，已就配水庫進行臨時加固，包括支撐配水庫頂部有潛在鬆脫可能的部分混凝土天花、磚拱和其他有潛在危險的結構部分，以保持配水庫的結構穩定和保護場地安全；亦加裝排水泵及玻璃天窗等，以疏導雨水、防止水浸及保護配水庫外露部分。

另外，為配合導賞團，水務署增設通風設施及消防設備；另也設架高地台通道、樓梯及低紫外線照明設備，以引導市民參觀及讓市民從前不同高度觀賞配水庫。

鍾永基表示，整個改善加固工程的費用為2000萬，而導賞團每團成本約2000元。他指，導賞團暫定為期半年，明年6月後會視乎反應再審視安排，又強調長遠的保育方案仍研究中，會參考市民及各方意見制定方案。

鍾永基表示，早前的拆卸工程導致水庫表面受到約1成破壞，但被拆卸的破碎石塊磚頭也已用帆布覆蓋作保護，若長遠方案為修復也可達到。他又稱，有放置工具監測裂痕，若現風險會安全隱患會停止活動。

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記者：黃小冰