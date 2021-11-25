【追女神食譜】陳楨怡反客為主玩謝林正峰 葉靖儀令陳國麟「紅都面晒」
娛樂 12:38 2021/11/25
TVB J2台節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》本周四及周五晚（11月25及26日）播出第7及第8集！
本周嘉賓分別為2020年亞軍陳楨怡（Celina）及應屆參選港姐葉靖儀（Michelle）。本周有幸「追求」女神的主持為林正峰及陳國麟（Doniven）。
讚正峰似韓國男孩
本周兩位女神風格可謂截然不同，有「長腿女神」之稱的Celina全程表現得「一切盡在掌握之中」，無論正峰如何發表爛到爆的甜言蜜語、搞爛gag、玩餵食以及硬tag自己優點，Celina全程表現冷淡兼冷靜，最多只會應酬式笑兩下。
但古惑的Celina並未有全程讓正峰處於下峰，她於適當時候又會將正峰捧上天，更大讚正峰似韓國男孩，令正峰難掩暗爽神情。
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Doniven怕醜面紅
Celina席間有大方分享擇偶條件，除了身型要夠高，鼻子一樣需要夠高，十分特別。
由於二人進餐氣氛良好，正峰滿有自信地問及自己得分，豈料Celina說出得分時，正峰都離合格有很大段距離，大感乏望的正峰連大合照亦笑不出來。
至於Michelle，則貫徹斯文乖乖女形象，配以同樣怕醜的Doniven，二人進餐氣氛極之和平，Michelle更連番對Doniven作出甜笑，令Doniven「紅都面晒」。
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撰文 : TOPick柴犬出動