【MIRROR成員】姜濤與AGA合作新歌？　姜B首次與女歌手合唱新歌：慢工出細活

MIRROR成員姜濤早前宣布即將推出第9首歌曲，姜濤並曾於社交平台寫道：「九胎九胎九胎 滿腦子都是你」，後來又指「慢工出細活」兼且hashtag九胎，昨日就有報道指「九胎」姜濤與AGA的合唱歌。

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姜濤Aga合唱？

姜濤於推出首次獨唱歌曲《一號種籽》後，曾與隊友Anson Lo合唱《BMG - Be My Girl》，又於今年合唱劇集《超感應學園》片尾曲《愛不作聲》。

如真的據報道所指，他與AGA推出合唱歌《I Know》，即是姜B首次推出與女歌手的合唱歌，一眾姜糖應該十分期待！

姜B與唱作歌手AGA平日似是未有太多互動，反而去年已與Aga的同公司歌手Gin Lee一同於網上騷中合唱。

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姜濤透露九胎進度

姜B周不時也有於社交平台更新有關九胎的帖文，自9月提到有初步概念後，曾在10月中時曾於社交平台寫道「九胎九胎九胎 滿腦子都是你」，再於11月中寫道「漫長的過程 保持耐性 慢工出細活～」。

再於上星期分享自己唱Edan、邱鋒澤新歌《年青有為》的短片，兼且透露當時是「九胎錄到一半」。

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一同錄影ChillClub

姜濤與Aga於今日（11月25日）錄影ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》，相信除了有個人獨唱，也會有二人合唱的部份，成為二人難得的同台演唱。

再加上Aga將於明年1月29至30日首度開紅館騷，也似乎大有機會邀請人氣當旺的姜濤或MIRROR全體成員擔任嘉賓呢！

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