【無牌放債】警搗破高利貸集團拘3男　騙取70名市民涉560萬元

▲ 警方搗破一個高利貸集團，拘捕3名男子，共騙取70名市民涉560萬元。（黃傑偉攝）

警方今日（25日）表示，搗破一個高利貸集團，拘捕3名男子，共騙取70名市民，涉560萬元。

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東九龍總區重案組第三隊莫子威總督察指，東九龍總區刑事部早前經過情報蒐集，發現有人利用戶口清洗大量得益即黑錢，警方調查後發現有3個戶口，於2017年至2020年有大量存款及提款頻繁不尋常記錄，每個戶口每月有超過200個存款及20個提款記錄，存款金額由100至2萬元不等，警方調查發現戶口除懷疑洗黑錢外，背後亦有一個高利貸集團操控，3個戶口共清洗超過560萬元港幣。而非法借貸集團共騙取70名市民血汗金錢。

警方於本月22至24日展開拘捕行動，成功鎖定3名年齡介乎26至35歲集團骨幹成員，行動中在3人身上檢獲三張涉案戶口卡，3名被捕人涉嫌洗黑錢、放高利貸及無牌放債，3名被捕人均有黑幫背景，報稱地產經紀、洗車工人及無業，其中2人有案底。

東九龍總區重案組3a隊主管高級督察吳嘉莉指，高利貸集團會鎖定一批記錄差，難以向銀行及合法財務公司借貸市民，之後以電話傳銷方式以免審批貸款，及全程無需會面作招來，高利貸集團會以1個類似本地合法借貸集團網站混淆借款人，申請過程借款人只需社交媒體上交出身份證副本、銀行戶口號碼及住址證明等個人資料，批核貸款後借貸集團會先扣除一筆手續費，借貸人每7日要還一期利息，直至有能力一次過還一筆高於本金款項才能清還債務。

案中其中一名受害人借款5,000元，扣除1,500元手續費後，只收到3,500元本金，每7日須償還500元利息，共償還7,000元本金，最後借款人於3個月內共清還14,400元債務。當中一名單一最大損失，是一名受害人借本金11萬，須償還25萬元方可清還所有債務，可見利息之高，年利率高於1000厘。

警方提醒市民借貸要經銀行及合法財務公司，重申無牌放債屬嚴重罪行一經定罪會被判罰款10萬及監禁2年。而放貴利即高利貸一經定罪最高可被罰款500萬及判監禁10年。亦提醒市民不要輕易將戶口借予他人如干犯洗黑錢最高可被判監禁14年及罰款500萬市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉