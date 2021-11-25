  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無牌放債】警搗破高利貸集團拘3男　騙取70名市民涉560萬元

社會 12:36 2021/11/25

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

警方搗破一個高利貸集團，拘捕3名男子，共騙取70名市民涉560萬元。（黃傑偉攝）

警方今日（25日）表示，搗破一個高利貸集團，拘捕3名男子，共騙取70名市民，涉560萬元。

    點擊圖片放大
    +2

東九龍總區重案組第三隊莫子威總督察指，東九龍總區刑事部早前經過情報蒐集，發現有人利用戶口清洗大量得益即黑錢，警方調查後發現有3個戶口，於2017年至2020年有大量存款及提款頻繁不尋常記錄，每個戶口每月有超過200個存款及20個提款記錄，存款金額由100至2萬元不等，警方調查發現戶口除懷疑洗黑錢外，背後亦有一個高利貸集團操控，3個戶口共清洗超過560萬元港幣。而非法借貸集團共騙取70名市民血汗金錢。

警方於本月22至24日展開拘捕行動，成功鎖定3名年齡介乎26至35歲集團骨幹成員，行動中在3人身上檢獲三張涉案戶口卡，3名被捕人涉嫌洗黑錢、放高利貸及無牌放債，3名被捕人均有黑幫背景，報稱地產經紀、洗車工人及無業，其中2人有案底。

東九龍總區重案組3a隊主管高級督察吳嘉莉指，高利貸集團會鎖定一批記錄差，難以向銀行及合法財務公司借貸市民，之後以電話傳銷方式以免審批貸款，及全程無需會面作招來，高利貸集團會以1個類似本地合法借貸集團網站混淆借款人，申請過程借款人只需社交媒體上交出身份證副本、銀行戶口號碼及住址證明等個人資料，批核貸款後借貸集團會先扣除一筆手續費，借貸人每7日要還一期利息，直至有能力一次過還一筆高於本金款項才能清還債務。

案中其中一名受害人借款5,000元，扣除1,500元手續費後，只收到3,500元本金，每7日須償還500元利息，共償還7,000元本金，最後借款人於3個月內共清還14,400元債務。當中一名單一最大損失，是一名受害人借本金11萬，須償還25萬元方可清還所有債務，可見利息之高，年利率高於1000厘。

警方提醒市民借貸要經銀行及合法財務公司，重申無牌放債屬嚴重罪行一經定罪會被判罰款10萬及監禁2年。而放貴利即高利貸一經定罪最高可被罰款500萬及判監禁10年。亦提醒市民不要輕易將戶口借予他人如干犯洗黑錢最高可被判監禁14年及罰款500萬市民切勿以身試法。

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

 

相關文章

【天氣預測】周末受沿岸乾空氣影響仍乾燥　下周一日間氣溫回升至26度
今日 10:32
【天氣預測】周末受沿岸乾空氣影響仍乾燥　下周一日間氣溫回升至26度
【體格評估】調整高齡駕駛者及職業司機體格證明要求　公署倡4項建議
今日 11:43
【體格評估】調整高齡駕駛者及職業司機體格證明要求　公署倡4項建議
【燃油價格】機電署調整12月份車用石油氣上限價格　每公升4.72元至5.29元不等
今日 11:32
【燃油價格】機電署調整12月份車用石油氣上限價格　每公升4.72元至5.29元不等
【訪問內地】林鄭月娥周日赴武漢鄂港合作會議　薛永恒徐英偉將隨行
今日 12:01
【訪問內地】林鄭月娥周日赴武漢鄂港合作會議　薛永恒徐英偉將隨行
【百年古蹟】深水埗前配水庫辦免費導賞團　下月1日接受報名
今日 12:24
【百年古蹟】深水埗前配水庫辦免費導賞團　下月1日接受報名

你可能感興趣

【天氣預測】周末受沿岸乾空氣影響仍乾燥　下周一日間氣溫回升至26度
今日 10:32
【天氣預測】周末受沿岸乾空氣影響仍乾燥　下周一日間氣溫回升至26度
【體格評估】調整高齡駕駛者及職業司機體格證明要求　公署倡4項建議
今日 11:43
【體格評估】調整高齡駕駛者及職業司機體格證明要求　公署倡4項建議
【燃油價格】機電署調整12月份車用石油氣上限價格　每公升4.72元至5.29元不等
今日 11:32
【燃油價格】機電署調整12月份車用石油氣上限價格　每公升4.72元至5.29元不等
借貸 罪行 經濟 地產 媒體 香港 銀行

最高瀏覽

【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
10:29 2021/11/24
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心
10:37 2021/11/24
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心