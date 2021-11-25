【夢想婚禮】29歲癱瘓新娘婚禮走紅地毯　裝特殊支架站起來新郎驚喜大哭

能夠在婚禮上牽著父親的手，走上紅毯與心愛人結婚，相信是女士們的夢想。美國有一名女子在17歲時遇到車禍，導致下半身癱瘓。一直以輪椅代步的她，很希望在婚禮上走上紅地毯，早前在婚禮上以特殊支架及助行器輔助走上紅毯給新郎驚喜，新郎看見後立即掩面大哭。

據《Indiatimes》報導，美國一名29歲女子Chelsie Hill在2010年遇車禍，導致脊椎受損，下半身癱瘓，事後她需以輪椅代步，不過Chelsie在癱瘓後並沒有放棄，喜愛跳舞的她，更成立了輪椅舞團「Rollettes」，幫助跟她一樣想成為舞者的人，在社交網站有逾17萬粉絲。

▲ Chelsie Hill與男友Jay Bloomfield結束7年的愛情長跑，今年9月舉行婚禮。（圖片來源：影片截圖）

Chelsie與男友Jay Bloomfield在2014年一次的輔助技術活動上認識，Jay從事輪椅製造業，之後二人開始交往，最後結束7年的愛情長跑，二人在今年9月於美國加州舉行婚禮。

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Chelsie表示在婚禮上走紅地毯是她的夢想，她強調「坐輪椅並沒有錯，只想用心感受一下和男友面對面站在一起的感受。」為了實現自己的夢想，給予新郎驚喜，Chelsie訂製一條可拆卸、專為使用輪椅所設計的婚紗裙擺和肩帶，令她可以輕易站立及坐下。

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到了婚禮當天，她在雙腿裝上特殊支架，再利用扶助行器及爸爸的攙扶下走上了紅地毯，當新郎看到了新娘走上紅毯時，新郎激動地掩面大哭，而Chelsie舉步維艱的身影也惹哭了在場的親友。

當我一看到Jay ，他的下巴都掉下來了，他對於我能夠走路感到震驚，因為他不知道這個驚喜。那是我最喜歡的時刻之一，我永遠不會忘記。

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Chelsie坦言發生意外後，她都不能確定會否找到一個真正愛她的人，直至遇上Jay，她感到對方接受她、尊重她，並且欣賞她的一切。「在我的一生中，我一直想像在結婚當天跟丈夫站在一起。今天的這一刻，我想做一些我一直渴望的事情，在我們宣讀誓言的時候，跟你平視相對。」在婚禮中，Chelsie更精心編排了舞蹈與父親一起跳，同時也跟其他專業舞蹈員為丈夫表演。

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責任編輯：王明芳