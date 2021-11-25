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【假冒女團】Anson Lo學生造型似王子　教主首跟193合作拍戲

娛樂 12:38 2021/11/25

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

教主學生look。

盧瀚霆（Anson Lo）主演電影《假冒女團》今天（25號）上畫，日前率先舉行首映及多場謝票，一眾主演蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）主演四出謝票，電影預售情況亦相當理想。

初次演戲的Anson Lo在《假冒女團》滿有新嘗試，除了武打又要扮演女生，而穿上校服恰似學生王子的他，配合武打瀟灑動作，迷倒不少「神徒」。

一眾演員謝票。

Anson Lo說：「今次是我首次拍電影，人生首次拍武打場面，自己細個有學過跆拳道，但學完之後沒有試過動拳腳打交，在拍攝上少許碰撞也沒試過，今次拍打鬥戲，上了數堂動作訓練，因為要排練走位，拳來拳往，對我來說是新鮮事。」

戲中有份演出的譚耀文，是Anson Lo爸媽的超級偶像，他說：「當知道譚哥接了這部戲，我爸媽很興奮，因為他們超級喜歡譚哥，吩咐我記得與譚哥拍照，回家要我匯報譚哥一切的事情。譚哥沒有架子，給我大哥哥的感覺，很照顧我。」

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教主稱：「第一次跟他有對手戲的時候，由頭到尾都是他帶領着，他提點我演戲要有節奏，他與我究竟演員之路應該怎樣走，為我形象及演戲風格給我很多意見。」

而被Anson Lo稱呼為大師的林敏驄，予人感覺很大的氣場，富有幽默霸氣感覺，Anson Lo說：「第一次見大師時，他拿出手機與我自拍，大師是一個很隨性的人，當刻他想做就做，每次拍攝都有不同的爆笑位，創意能力很高，令我們爆笑次之餘要學懂忍笑能力。」

此外，Anson Lo與《全民造星》的戰友193郭嘉駿在電影中合作，他說：「有一種好sweet的感覺，除了193之外，其他演員都是第一次合作，193是出道以來已經認識，起碼有一個戰友陪伴自己的感覺。」

最新影片：Anson Lo+Alina+Hendi訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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