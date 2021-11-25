【上訴被拒】《環時》記者機場遇襲兩男女判囚　頼雲龍撤上訴畢慧芬申上訴許可被拒

▲ 《環時》記者機場遇襲判囚，賴雲龍撤上訴畢慧芬申上訴許可被拒。（資料圖片）

《環球時報》記者付國豪2019年8月於機場被襲，其中兩名被告畢慧芬及賴雲龍經審訊後被裁定暴動等罪名成立，被判監4年3個月至5年。畢今（25日）向上訴庭申請上訴許可時指，承認襲擊及非法禁錮付國豪，並指當時被在場人士慫恿下才作出非法行為，慨嘆「早知今日，何必當初」，懇請法官原諒及網開一面。法官聽取陳詞後拒絕申請，賴則於甫開庭表示撤銷上訴。

兩名上訴人賴雲龍（20歲；兼職侍應）及畢慧芬（25歲；無業），賴就暴動及襲擊致造成身體傷害罪，被判監5年3個月，畢就暴動及非法禁錮罪被判監4年3個月。

兩人今均沒有律師代表，賴雲龍甫開庭向法官表示撤銷上訴。畢慧芬親自向法官陳詞時，承認與賴及其他人士參與暴動及作出非法禁錮行為，她表示明白暴力並非能解決任何問題，明白本案嚴重性，並感到後悔。

畢指與案中事主付國豪並不相識，憶述當日情況混亂，只是無意中取得索帶及剛巧有位置讓她發洩情緒。畢指自己患先天性癲癇症及有輕度智障，須長期服藥覆診，只是「人做乜我做乜」，強調「經一事長一智」，望法官網開一面，給予一次機會。

畢坦言於庭上重看案發片段後想哭，並指當時很多人慫恿她作出非法行為，她現已明白不應對無辜的人造成傷害，她承認非法禁錮及打傷付，沒想過嚴重性及令家人擔心，慨嘆「早知今日，何必當初」，望法官批准申請。

律政司一方於庭上播放部分片段，並指影片內容確定判刑並非過重，認為上訴人不能說服法庭更改判刑理據。

賴則向法庭表示有重要事稟報，指2019年反政府動亂及機場暴動，「係美國間諜Mark Simon指使我哋去做」。法官指陳詞與申請無關，並拒絕畢的申請，稍後頒布書面判決。

控罪指，賴、畢及另一被告何家樂於2019年8月13日至14日，在香港機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與暴動及惡意傷害付國豪；畢另於同日同地非法囚禁付國豪，違反其意願而將他禁錮。

賴早前承認普通襲擊付國豪及阻礙救護隊目執行職務，何另承認於2019年8月25日被捕時，在公眾地方非法管有1把摺刀、1個彈射器連彈珠、2支雷射筆及1支伸縮棒。何最終被判監5年半。

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記者：林育慧