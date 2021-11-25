【獲獎設計】竹篙灣第二期臨時檢疫設施於卓越結構大獎中獲嘉許獎

▲ 竹篙灣第二期臨時檢疫設施於2021年卓越結構大獎中獲得嘉許獎。（P&T Group 巴馬丹拿集團 Facebook）

巴馬丹拿集團（P&T Group）負責的竹篙灣臨時檢疫設施（第二期）項目於2021年卓越結構大獎中獲得嘉許獎（非住宅類別）。卓越結構大獎是鼓勵透過建築和結構的設計及施工來促進結構工程的卓越表現。

▲ 竹篙灣第二期檢疫營舍在去年9月落成。（P&T Group 巴馬丹拿集團 Facebook）

竹篙灣第二期檢疫營舍在去年9月落成，發展局局長黃偉綸曾在網誌表示，工程團隊在建造營舍時花了不少心思，例如為協助輪椅使用者接受檢疫，第二期營舍特別增設14個無障礙單位，提供暢通易達的洗手間和淋浴設備，並將單位與相鄰單位打通，方便親屬或照顧者入住。跟第一期檢疫營舍一樣，第二期營舍之間分別設有「污物走廊」（dirty corridors）和「潔淨走廊」（clean corridors），以降低感染和傳播病毒的風險。

此外，工程團隊善用工地的形狀，在大樓間騰出部分位置栽種植物，以綠化環境。大樓外牆亦配上不同顏色和圖案，用以分作不同區域，亦為營舍帶來生氣。單位內牆也採用柔和的顏色，希望能注入正能量，紓緩檢疫人士的心情。

▲ 在大樓間騰出部分位置栽種植物，以綠化環境。（P&T Group 巴馬丹拿集團 Facebook）

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責任編輯：李榮忠