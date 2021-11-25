  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求子辛酸】4年間歷7次試管嬰3次流產　韓女星終誕女兒︰上帝的禮物

育兒經 13:27 2021/11/25

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

韓星徐智妍4年間歷7次試管嬰3次流產，今年8月誕下女兒。

有不孕夫妻為了生兒育女，會嘗試進行試管嬰兒，南韓女星徐智妍花了4年備孕，進行7次試管嬰兒，當中3次流產，在今年8月成功剖腹誕下健康女兒。女兒得來不易，她指愛女是天賜的禮物。

徐智妍指女兒是上帝的禮物。（IG圖片）

不孕進行7次試管嬰兒

40多歲的南韓演員徐智妍（서지연）近日接受當地雜誌訪問，分享成為新手媽媽的心路歷程。徐智妍與交往10年的老公結婚後，夫妻多年來求子不順，因為她雙側輸卵管堵塞而患上不孕症，夫妻花了4年去備孕，試過7次試管嬰兒，當中不幸歷3次流產。而每次做試管過程很辛苦，老公不忍看著妻子的身體變虛弱，但徐智妍沒有放棄。

現在的女兒是我通過7次試管的嬰兒而來，這是令人心碎的經歷，3個孩子流產送上天堂後，我的心很痛、很難受。我花了4年才遇上今天的孩子，這個嬰兒是神奇的禮物。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

擔心陀B不穩定

徐智妍在IG不時分享日常，在2020年12月中至2021年6月間，有半年沒有更新IG，她於6月15日發帖宣布已懷胎8個月的好消息，分享了多張美美的孕照。她直言切斷了所有社交媒體和所有聯繫方式，一直屏住呼吸祈禱寶寶健康成長。

過了第 8周、第12周……直到穩定下來20周後，我感覺到了我的第一個孩子，每天檢查寶寶的存活情況、感覺寶寶在扭動，只有這樣，我的焦慮才會消失。

徐智妍今年6月在IG宣布懷胎8個月。（IG圖片）

最新影片：符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐 陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

剖腹誕健康女兒

今年8月，徐智妍在預產期前2天羊水愈來愈少而需入院引產，最後歷13小時的陣痛，因骨盆窄而BB頭圍大，最後剖腹產下女兒。女兒取名「恩」，名字有「來自上帝的禮物」之意思。徐智妍跟丈夫很愛錫這位得來不易的女兒，直言生活變成了有希望和奇蹟。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

徐智妍不敢離開女兒而去拍攝，她跟丈夫化身緊張爸媽小心翼翼照顧女兒，初時不敢開電視、講話很小聲，怕嘈吵到女兒，而第一次帶外出到餐廳，擔憂燈光很強。此外，徐智妍可抱著女兒不動，讓BB睡覺一個多小時，因為不想女兒醒來大哭。徐智妍表示一開始真的很慌亂，現在漸漸習慣了。

寶貝女兒是辛苦得來的孩子，我想帶領女兒在成長路上找到正確價值觀。而我就想成為一位溫暖體貼的母親。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【求子辛酸】結婚3年求子失敗親友頻催生　煙鏟老公戒煙3個月後妻懷三胞胎
12:37 2021/11/23
【求子辛酸】結婚3年求子失敗親友頻催生　煙鏟老公戒煙3個月後妻懷三胞胎
【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹
14:10 2021/04/12
【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹
【求子辛酸】10年歷12次人工受孕均失敗　37歲高齡媽掉光頭髮不放棄終誕健康兒
12:16 2020/10/07
【求子辛酸】10年歷12次人工受孕均失敗　37歲高齡媽掉光頭髮不放棄終誕健康兒

你可能感興趣

【求子辛酸】結婚3年求子失敗親友頻催生　煙鏟老公戒煙3個月後妻懷三胞胎
12:37 2021/11/23
【求子辛酸】結婚3年求子失敗親友頻催生　煙鏟老公戒煙3個月後妻懷三胞胎
【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹
14:10 2021/04/12
【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹
【求子辛酸】10年歷12次人工受孕均失敗　37歲高齡媽掉光頭髮不放棄終誕健康兒
12:16 2020/10/07
【求子辛酸】10年歷12次人工受孕均失敗　37歲高齡媽掉光頭髮不放棄終誕健康兒
生育 懷孕 不孕 新手爸媽 爸媽心聲 家庭關係 演員 南韓

最高瀏覽

【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
10:29 2021/11/24
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心
10:37 2021/11/24
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心