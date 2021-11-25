【求子辛酸】4年間歷7次試管嬰3次流產　韓女星終誕女兒︰上帝的禮物

▲ 韓星徐智妍4年間歷7次試管嬰3次流產，今年8月誕下女兒。

有不孕夫妻為了生兒育女，會嘗試進行試管嬰兒，南韓女星徐智妍花了4年備孕，進行7次試管嬰兒，當中3次流產，在今年8月成功剖腹誕下健康女兒。女兒得來不易，她指愛女是天賜的禮物。

▲ 徐智妍指女兒是上帝的禮物。（IG圖片）

不孕進行7次試管嬰兒

40多歲的南韓演員徐智妍（서지연）近日接受當地雜誌訪問，分享成為新手媽媽的心路歷程。徐智妍與交往10年的老公結婚後，夫妻多年來求子不順，因為她雙側輸卵管堵塞而患上不孕症，夫妻花了4年去備孕，試過7次試管嬰兒，當中不幸歷3次流產。而每次做試管過程很辛苦，老公不忍看著妻子的身體變虛弱，但徐智妍沒有放棄。

現在的女兒是我通過7次試管的嬰兒而來，這是令人心碎的經歷，3個孩子流產送上天堂後，我的心很痛、很難受。我花了4年才遇上今天的孩子，這個嬰兒是神奇的禮物。

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擔心陀B不穩定

徐智妍在IG不時分享日常，在2020年12月中至2021年6月間，有半年沒有更新IG，她於6月15日發帖宣布已懷胎8個月的好消息，分享了多張美美的孕照。她直言切斷了所有社交媒體和所有聯繫方式，一直屏住呼吸祈禱寶寶健康成長。

過了第 8周、第12周……直到穩定下來20周後，我感覺到了我的第一個孩子，每天檢查寶寶的存活情況、感覺寶寶在扭動，只有這樣，我的焦慮才會消失。

▲ 徐智妍今年6月在IG宣布懷胎8個月。（IG圖片）

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剖腹誕健康女兒

今年8月，徐智妍在預產期前2天羊水愈來愈少而需入院引產，最後歷13小時的陣痛，因骨盆窄而BB頭圍大，最後剖腹產下女兒。女兒取名「恩」，名字有「來自上帝的禮物」之意思。徐智妍跟丈夫很愛錫這位得來不易的女兒，直言生活變成了有希望和奇蹟。

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徐智妍不敢離開女兒而去拍攝，她跟丈夫化身緊張爸媽小心翼翼照顧女兒，初時不敢開電視、講話很小聲，怕嘈吵到女兒，而第一次帶外出到餐廳，擔憂燈光很強。此外，徐智妍可抱著女兒不動，讓BB睡覺一個多小時，因為不想女兒醒來大哭。徐智妍表示一開始真的很慌亂，現在漸漸習慣了。

寶貝女兒是辛苦得來的孩子，我想帶領女兒在成長路上找到正確價值觀。而我就想成為一位溫暖體貼的母親。

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責任編輯：王明芳