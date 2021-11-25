【元老校友】羅家英觀塘官立小學畢業60年聚餐　感激當年老師《開心速遞》陳師奶

▲ 汪明荃日前陪羅家英出席了小學同學聚會，並透露全靠「陳師奶」孫慧蓮努力找回60年前畢業的同學。

Liza姐汪明荃分享日前陪羅家英出席了一個特別的聚會，原來家英哥相約一班60年未見過面的小學同學聚餐，席中還有曾任教他的3位老師，當中竟包括TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演陳師奶的孫慧蓮，原來84歲的陳師奶教過75歲的家英哥！

家英哥是觀塘官立小學校友，該校於1959年創辦，家英哥1961年畢業，距今60年。家英哥與師生們已有60年未見，阿姐指今次聚餐全靠《愛．回家之開心速遞》中的「陳師奶」孫慧蓮努力找回其他同學，大家聯絡後發起了這飯局。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Liza姐與家英哥一同分享了日前的聚餐照片，席間有10位1961年畢業的同學，並幾經困難尋到當年曾任教他的3位老師，想不到「陳師奶」就是其中一位，家英哥留言道︰

這次幾經困難尋到當年教中文的馮文彥老師參加我們的宴會，仍有古嫣玲，孫慧蓮老師，歷盡風霜相見不相識，整整六十年未見過面，他恐怕也忘記我們了，但是我們沒有忘記他，真的天長地久情還在，當晚大家非常開心，感謝同學李永平做波士，希望疫情過去，再相約海外同學回來再聚，期待啊。

最新影片︰符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐 陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

阿姐稱當晚眾人一見面就有說不盡的話題，想不到他們仍記得那些年的點滴，「想當年大家只有12至14歲，很多事情居然還記得、哪些年呀。」家英哥當晚還送贈了3條頸巾給3位老師，阿姐大讚家英哥「很sweet，很暖心」。

▲ 家英哥月前重返母校出席小學畢業禮，見證一班小師弟小師妹畢業。（IG圖片）

家英哥一向對母校非常有心，月前他重返母校出席小學畢業禮，見證一班小師弟小師妹畢業，笑容滿面，「我這大師兄又見到小師弟師妹，不勝感慨。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「陳師奶」孫慧蓮當年是觀塘官立小學的體育老師，兼任訓導主任一職。她曾接受TOPick訪問時坦言，訓導主任不易做，經常擔任惡人的角色，更要馴服染金毛、帶Call機上學的「飛仔飛女」，故常跟學生說，「孫主任也不愛讀書，我教書是為了生活，長大後你總不能依靠父母。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

孫慧蓮忙於教學，後悔當年忙於工作沒有親自照顧三個女，要大女姐兼母職，感到十分愧疚。

▲ 觀塘官立小學位於48校網。（小學概覽圖片）

觀塘官立小學屬於觀塘區48校網的熱門學校，創辦於1959年，是傳統教學的官立學校，聯繫中學有觀塘官立中學、何文田官立中學、觀塘功樂官立中學及賽馬會官立中學。學校課堂會進行多元化學習，透過提問和不同的學習活動，配合資訊科技教材讓學生掌握所學，並致力培養學生的品格及正確人生觀。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳